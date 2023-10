Pierre Athanaze : "Pas de politique forte contre les moustiques-tigres car elle n'existe pas"

La Métropole de Lyon a débloqué une aide financière et technique aux mairies pour favoriser la stérilisation des chats errants dans l'agglomération.

Mais les matous ne sont pas les espèces les plus nuisibles. "Pour les rats, la meilleure solution est à chercher dans la faune sauvage : les renards, les fouines, les putois. On en a sur la Métropole, mais assez peu en milieu urbain", note Pierre Athanaze. Mais peu importe selon le vice-président écologiste, car "le nombre de rats n'est absolument pas en augmentation".

Impossible par contre de prétendre que le moustique-tigre n'est pas de plus en plus présent dans notre quotidien. Pierre Athanaze reconnait ne pas mettre en place "de politique forte parce qu'elle n'existe pas". Il évoque un "lâcher de moustiques mâles stérilisés. La moustique femelle ne s'accouple qu'une fois, si elle le fait avec un mâle stérilisé, il n'y a pas de reproduction. On est au stade laboratoire, un essai grandeur nature est fait cette année dans un village de l'Hérault".

L'élu a aussi la délégation de la végétalisation. Un effort assez peu visible à l'oeil nu. Et pourtant, les chiffres sont importants selon lui : "Dans les mandats précédents, il se plantait entre 1200 et 2000 arbres par an. L'hiver dernier, on en a planté 24 884. Cette année, on en sera à 32 000".

00:00 Chats errants

04:10 Rats

05:20 Moustiques-tigres

09:50 Végétalisation