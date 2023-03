La Métropole de Lyon annonce la remise à niveau de ses digues

Ce lundi, Pierre Athanaze, vice-président de la Métropole de Lyon à l’Environnement, a présenté ce projet d’endiguement. Il répond à des risques qui menacent principalement les communes de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, très exposées en cas de crues. Une étude de 2021 démontrait que les installations, vieilles de 30 ans, étaient insuffisantes pour l’actuelle densité de population. Ce projet est en route depuis 2022 et la reconstruction de la digue Duclos, au nord de Vaulx-en-Velin.

Au total, quatre digues seront reconstruites d’ici 2028, date à laquelle le projet devrait être achevé. Dans tous les cas, les travaux consisteront à les remettre à niveau. Elles sont toutes situées entre le canal de Jonage et le lac des eaux bleues. Si les digues du Fontanil et des eaux bleues seront surélevées de 50 cm, celle du quartier Saint-Jean sera légèrement rabaissée, car construite trop haute. La digue de l’épi, au nord de Vaulx-en-Velin sera détruite définitivement et ne s’inscrit pas dans ce nouveau projet d’endiguement. S’accompagne à ces aménagements la réhausse du ruisseau de la Rize et du passage routier de la rocade Est, ainsi que la végétalisation de l’ensemble des espaces aménagés.

La Métropole a également indiqué que le débit du Rhône était constamment sous surveillance. Un logiciel nommé "Vigicrues", en marche depuis 2020, surveille en continu et contrôle les risques. De quoi rassurer les riverains qui habitent à proximité des berges.

Pour la faire simple, cette remise à niveau des crues permet de considérablement diviser les risques d’inondations à l’année. La Métropole précise : "Une crue trentennale a ainsi un risque sur 30 de se produire dans l’année, et non pas de se produire tous les trente ans. Une crue bi-centennale (Q200), un risque sur 200 de se produire dans l’année. En revanche, une crue peut se produire deux fois la même année." Soit avec cette configuration une meilleure capacité à répondre aux risques naturels si jamais le Rhône aurait la (bonne) idée de sortir de son lit.

Pierre Athanaze évoquait, dans les bureaux de la collectivité, l’importance de ces aménagements à l’heure du réchauffement climatique : "En effet, avec le changement climatique et en dépit des phénomènes de sécheresse vécus au cours des dernières années, le risque reste élevé de subir des épisodes de précipitations violents comme l’ont déjà vécu douloureusement récemment plusieurs régions. Cela, désormais en toute saison", constate-t-il.

Un plan d’action loin d’être inutile, et entrepris uniquement par la Métropole, responsable de l’entretien des digues lyonnaises depuis 2018. Cela dit, suite à un accord avec le préfet, l’Etat et la Métropole font 50/50 sur le financement du projet, pour un coût total de 7 millions d’euros.

