Gautier Chapuis : "Les agriculteurs remercient les écologistes de Lyon pour leur action"

L'année 2025 va être déterminante pour les écologistes lyonnais, puisque c'est la dernière complète du mandat. Très attendus sur la végétalisation, ils sont fiers de leur bilan comme l'indique Gautier Chapuis : "On plante sans commune mesure avec 8000 arbres, c'est deux fois plus que lors du mandat précédent. On désimperméabilise massivement les sols".

"Ca va s'accentuer avec les grands travaux des projets d'envergure qui vont se terminer. Lyon va clairement changer d'air et s'adapter au changement climatique", promet l'adjoint au maire de Lyon.

Ce lundi, les agriculteurs bloquent le sud de Lyon avec leurs tracteurs. "Nous sommes en plein soutien face à la crise agricole", confie Gautier Chapuis. Selon lui, "les agriculteurs nous remercient de l'action que l'on prend sur la commande publique et que l'on s'engage vers leurs produits du territoire".

L'autre grand enjeu de 2025 sera le budget, avec les efforts réclamés par le gouvernement. "Sur un budget de pratiquement un milliard d'euros, on va essayer de faire des choix qui vont toucher le moins le quotidien des Lyonnais. Ce seront des choix difficiles", concède l'adjoint.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Voeux pour 2025

00:49 Dernier mandat pour le climat

03:14 Projet place Bellecour

04:45 Manifestation des agriculteurs

07:52 Coupes budgétaires

11:12 Sandrine Rousseau