Lyon : Grégory Doucet déjeune à la crèche Boileau pour tester les nouveaux menus "comme à la maison"

Grégory Doucet, ses adjoints Steven Vasselin et Gautier Chapuis et la maire du 3e Véronique Dubois-Bertrand, ont donné rendez vous à la presse ce mardi pour la semaine 38 qui inaugure les nouveaux menus des tout-petits.

Assis à côté d’une petite pensionnaire de la crèche Boileau, le maire écologiste tente de lui faire apprécier les lentilles aux carottes et la salade de coquillettes avec un succès très relatif. Lui-même a pourtant dévoré son plateau à compartiment, s’arrêtant particulièrement sur la languette de Comté qu’il a trouvé très goutue, félicitant Gautier Chapuis, son adjoint à l’Alimentation.

L’hypothèse selon laquelle ce goût fruité du Comté vient de l’utilisation d’un lait crû – non pasteurisé - est évoquée. La petite fille n’a de toute façon pas l’air convaincue.

Steven Vasselin – l’adjoint aux Crèches – ne s’en formalise pas, très occupé qu’il est à faire la promo de ses nouveaux menus : "Il faut que la France réduise sa consommation en viande de 70% d’ici 2050 si l’on veut tenir l’objectif de neutralité carbone".

A Lyon en tout cas, le plan cantine + crèches est en vigueur. Du bio, du local et s’il faut manger de la viande ce sera du poulet car "ça ne produit que 5 kg de CO² alors que la viande rouge c’est 27". Quant aux légumes – très bien vus par la majorité municipale – ils sont très présents grâce au renforcement des liens entre la municipalité de Lyon et la coopérative "Bio A Pro", un partenariat qui remonte à 2018.

Bien manger est l’affaire de tous, et à #Lyon cela commence dès la crèche.



Avec 100% de fait maison, du bio et des aliments produits localement, c’est un engagement pris devant les parents qui se concrétise.



👏aux agents de la Ville et producteurs pour ces menus de qualité. pic.twitter.com/SHGap1LHuz — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) September 19, 2023

La crèche Boileau où se déroule ce charmant tableau compte six sections de quinze enfants, soit 90 places en tout, entre trois mois et trois ans. Deux étages entiers avec chacun une terrasse d’au moins 350 m² sont réservés à ces petits chanceux, dans un immeuble qui abrite aussi la police municipale et les locaux syndicaux, le tout surplombant une école maternelle.

Gaëlle Duchene-Maillet, infirmière puéricultrice de formation, en a pris la direction il y a un an, et mène depuis ce petit monde avec bonne humeur et sens du détail. Tout le monde dehors une semaine en juin, tentes et matelas sur la terrasse pour les siestes, équipement bottes et k-way en hiver, ambiance vacances dans les différentes sections, toutes portant un nom breton, la chaleur en plus (les ventilateurs plafonniers tournent à un bon rythme).

On comprend que le maire de Lyon - qui insiste sur la revalorisation salariale en faveur du personnel de puériculture qu’il a lancée à son arrivée en 2020 – choisisse Boileau pour présenter son action au public. Et encore, cette grande crèche où on cuisine 12 kg de carottes chaque fois que la diététicienne de la ville les a inscrites au menu, sera sans doute de nouveau sous le feu de l’attention dans un an. Un gros programme d’isolation thermique de tout le bâtiment est prévu pour été 2024, avec peut-être à la clef la mise au rebut des climatiseurs portatifs qu’il faut activer pour le bien-être de petits et grands quand la température dépasse les 33 degrés. C’est-à-dire souvent.

