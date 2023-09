Mathieu Périsse : "Dire ce qui génère une dégradation des conditions d'accueil des enfants dans les crèches privées"

Avec Le prix du berceau, Mathieu Périsse signe le livre-enquête de la rentrée et se penche sur le cas des crèches privées. Le journaliste qui collabore avec Médiacités et Mediapart a débuté son travail après la mort d'un enfant, tué avec du Destop par une salariée de la crèche People and Baby du 3e arrondissement de Lyon en 2022.

"Ca a été un cataclysme dans la profession, et ça a généré des enquêtes journalistiques et des missions de l'IGAS qui a rendu son rapport au printemps dernier, avec un focus très documenté sur la maltraitance dans les crèches", indique le journaliste.

"On ne voulait pas revenir sur une somme de faits divers mais plutôt dire ce qui, dans la gestion et la recherche de rentabilité de ces entreprises, génère une dégradation des conditions d'accueil des enfants", poursuit celui qui a co-signé le livre avec Daphné Gastaldi.

Mathieu Périsse a notamment enquêté sur la pratique du surbooking dans la crèche Babylou de Saint-Priest, dont la délégation a désormais été stoppée. Il y avait un surplus de bébés et un manque de personnel. Selon lui, "la mairie était au courant, il y a eu plusieurs alertes".

00:00 Drame de la crèche People and Baby

02:30 Rapport de l'IGAS

03:23 People and Baby

05:00 Babylou à Saint-Priest