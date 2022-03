Steven Vasselin : "Plusieurs dizaines de berceaux fermés à Lyon parce qu'on n'a pas les diplômés"

Il y a quelques jours, Steven Vasselin lançait un appel aux Régions dans une tribune au JDD. L'adjoint de Grégory Doucet chargé de la Petite Enfance évoque une "mobilisation pour sensibiliser toutes les Régions de France sur l'extrême pénurie que l'on rencontre sur la formation des métiers à la petite enfance". Ce sont notamment les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires puéricultrices qui manquent de plus en plus à l'appel.

"On veut que les Régions en fassent une priorité de leur politique et qu'on ait les diplomés nécessaires pour soulager les familles et nos équipes", poursuit Steven Vasselin.

Un centaine de postes est à pourvoir à Lyon pour que les crèches municipales soient "à plein régime". "On a plusieurs dizaines de berceaux qui demeurent fermés parce qu'on n'a pas les diplômés qui sont là pour occuper les postes", regrette l'élu écologiste, qui évoque une "situation plus qu'alarmante avec des réductions d'amplitudes horaires. On n'est pas au pied du mur, on a déjà pris le mur".

Steven Vasselin est aussi revenu sur le travail de la Ville de Lyon sur l'offre proposée aux équipes et aux enfants. Et notamment de faire sortir les jeunes, quelle que soit la météo : "C'est apaisant de travailler dans une crèche de plein air".

Des poulaillers sont également installés lorsque c'est possible : "Ca remet un lien très concret avec le vivant".

"Il faudra plus d'un mandat pour rattraper le retard cumulé depuis des années", estime Steven Vasselin, qui pointe du doigt les 2e et 6e arrondissements où "c'est encore plus diffcile de trouver une place en crèche".

