Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 16/04/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés des journalistes Alexis André et Gérard Angel, les anciens élus Emmanuel Hamelin (AGIR) et Etienne Tête (EELV) interviennent sur les sujets suivants :

- Modification du PLU-H : est-ce la fin d'une Métropole attractive pour les entreprises ?

- Emplois verts : le climat pour lutter contre l'assistanat ?

- Prostituées lyonnaises en danger : quelles solutions apporter à leur détresse ?

- Retour des repas avec viande mais sans entrée à la cantine : de l'idéologie ou de la nutrition ?