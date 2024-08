Lyon : un réseau de prostitution familial démantelé par la police dans ce salon de massage

Début août, les forces de l’ordre ont mis fin à un réseau de prostitution après la perquisition d’un salon de massage situé quai Joseph-Gillet, dans le 4e arrondissement de Lyon. Selon Actu Lyon, tout est parti d’un signalement des impôts sur cet établissement aux comptes suspects. En effet, il proposait via ses séances de massage des prestations sexuelles tarifées à ses clients.

À la tête de ce réseau, une femme, sa fille et son conjoint, interpellés sur les lieux puis placés en garde à vue. Les fouilles de leur domicile ont permis aux policiers de mettre la main sur six lingots d’or d’une valeur estimée à 43 000 euros, en plus d’une somme de 16 000 euros en liquide saisie.

Lors des auditions, tous ont reconnu les faits. L’une d’entre-elles a même permis de découvrir un autre salon de massage au même fonctionnement, à Champagne-au-Mont-d’Or.

Nos confrères indiquent que des investigations sont toujours en cours. Trois mises en examen et une détention provisoire ont été décidées par la justice, en attendant la suite de l’enquête.