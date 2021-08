Crèches installées à l'Hôtel de Région à Lyon : Laurent Wauquiez gagne aussi en appel

Le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a également appris que la cour administrative d'appel de Lyon rejetait la requête de la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen. Cette dernière poursuivait sa bataille au nom de la laïcité contre l'installation de crèches de Noël au sein de l'Hôtel de Région en décembre 2017.

Mais comme le tribunal administratif en 2018, la cour administrative d'appel a donné raison à Laurent Wauquiez, évoquant la "pluralité de significations" de la crèche et estimant que l'exposition n'était pas "un acte de prosélytisme ou une revendication religieuse".

Face à la polémique déclenchée à Noël 2017, Laurent Wauquiez avait rusé en reconduisant l'installation de crèches dans le hall du bâtiment de la Confluence, mais dans le cadre d'une exposition dédiée à l'art des santonniers du territoire auvergnat et rhônalpin. Ce qui lui octroit un argument implacable, relevé par la cour administrative d'appel dans sa décision communiquée ce jeudi.

La Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen estimait de son côté que cette exposition "viole également les principes de non-financement des cultes et de neutralité du service public". En plus de voir sa requête rejetée, elle est aussi condamnée à verser 1000 euros à la Région au titre des frais exposés.