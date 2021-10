Lyon : 95% des familles satisfaites de l'accueil dans les crèches de la ville

Lundi, les écologistes brandissaient les retours de l'enquête menée auprès des personnes profitant de la piétonisation du cours Charlemagne. Ce jeudi matin, un sondage IFOP commandé par la mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon montrait l'opposition forte des Fidésiens au projet de téléphérique.

Et ce jeudi après-midi, c'est au tour de la mairie de Lyon d'annoncer les résultats de son questionnaire distribué aux familles bénéficiaires d'une place en crèche municipale. La Ville a obtenu plus de 1100 réponses, soit 42% des familles concernées.

Et le constat est sans appel : 95% des parents sont satisfaits ou très satisfaits de l'accueil dans les crèches lyonnaises. Et de citer notamment le projet pédagogique (85%) ou l'aménagement intérieur (85%).

Il était également demandé aux familles ce qu'elles aimeraient voir être amélioré. Si 80% des sondés jugent les espaces extérieurs satisfaisants, 40% d'entre eux aimeraient voir leurs enfants davantage en profiter.

L'augmentation du nombre de personnel et la possibilité de davantager participer au sein de la crèche sont aussi des pistes évoquées.

"Ce baromètre confirme ce que nous constatons au quotidien dans nos crèches, à savoir que l'investissement de nos équipes et l'accueil de grande qualité qu'elles proposent aux familles sont plébiscités. Ces résultats confortent également notre objectif de remettre la nature dans le quotidien des enfants, pour rendre nos crèches encore plus épanouissantes et inspirantes", réagit dans un communiqué Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon chargé de la Petite Enfance.

La mairie écologiste promet de mener ce type de démarches "retour client" sur ses services publics du quotidien comme les bibliothèques, les piscines, les résidences seniors mais aussi les accueils physiques ou téléphoniques.