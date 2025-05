Steven Vasselin : "Que le modèle de la crèche en plein air à Lyon devienne un standard"

La Ville de Lyon met en avant un "projet avant-gardiste", à savoir la crèche en plein air, où "toute activité est pensée pour être dehors toute la journée".

Selon l'adjoint Steven Vasselin, qui reprend la maxime scandinave, "il n'y a jamais de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements".

Pour l'écologiste, il est "très vertueux de passer autant de temps dehors". "On veut en faire un standard, inspirer d'autres collectivités. On discute beaucoup avec le ministère", poursuit l'adjoint au maire de Lyon.

La capitale des Gaules fait face, comme le reste du pays, à des problèmes de recrutement dans le domaine de la petite enfance. "On a toujours des postes vacants mais dans des proportions bien moindres. (...) On recrute davantage et mieux parce que Lyon a réussi à devenir attractif", se félicite Steven Vasselin, qui accusait 45 postes vacants en décembre dernier, contre 90 postes vacants fin 2023.

00:00 Crèches en extérieur et inclusives

05:47 Places en crèches

08:30 Compostage des couches

11:24 Scandales dans les crèches privées