Steven Vasselin : "On a répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie à Lyon"

C'est l'heure du bilan pour Steven Vasselin, qui se félicite de la création de 200 berceaux à Lyon durant le mandat, malgré un objectif initial de 500.

"On a beaucoup répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie épanouissants pour les enfants et les professionnels qui les accueillent", indique l'adjoint à la Petite Enfance, qui annonce l'ouverture prochaine de crèches de plein air, "l'aboutissement de notre logique".

Steven Vasselin regrette la pénurie de professionnels pour travailler dans les crèches. "La Région a un gros rôle à jouer car c'est sa compétence", tacle l'écologiste.

Quid du prochain mandat et de la probable guerre des chiffres annoncés par les candidats ? "On a toujours besoin de nouveaux berceaux mais maintenant il faut bien cibler les zones où il y a un besoin des familles plus fort qu'ailleurs", tempère Steven Vasselin.

00:00 Bilan du mandat

02:00 Places de crèche

03:38 Proposition de Nathalie Perrin-Gilbert

06:22 Manque de professionnels

07:39 Objectifs du futur mandat

09:25 Crise de natalité à Lyon

10:27 Crèches privées face aux scandales

12:35 Petite enfance à l'échelle nationale