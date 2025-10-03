Les Coulisses du Grand Lyon

Steven Vasselin : "On a répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie à Lyon"

Steven Vasselin, adjoint au maire de Lyon chargé de la Petite Enfance, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Steven Vasselin : "On a répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie à Lyon"
Steven Vasselin : "On a répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie" - LyonMag

C'est l'heure du bilan pour Steven Vasselin, qui se félicite de la création de 200 berceaux à Lyon durant le mandat, malgré un objectif initial de 500.

"On a beaucoup répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie épanouissants pour les enfants et les professionnels qui les accueillent", indique l'adjoint à la Petite Enfance, qui annonce l'ouverture prochaine de crèches de plein air, "l'aboutissement de notre logique".

Steven Vasselin regrette la pénurie de professionnels pour travailler dans les crèches. "La Région a un gros rôle à jouer car c'est sa compétence", tacle l'écologiste.

Quid du prochain mandat et de la probable guerre des chiffres annoncés par les candidats ? "On a toujours besoin de nouveaux berceaux mais maintenant il faut bien cibler les zones où il y a un besoin des familles plus fort qu'ailleurs", tempère Steven Vasselin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Bilan du mandat
02:00 Places de crèche
03:38 Proposition de Nathalie Perrin-Gilbert
06:22 Manque de professionnels
07:39 Objectifs du futur mandat
09:25 Crise de natalité à Lyon
10:27 Crèches privées face aux scandales
12:35 Petite enfance à l'échelle nationale

X

Tags :

Steven Vasselin

les coulisses du Grand Lyon

crèches

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Zeudan le 03/10/2025 à 13:44

Si apparemment il reste encore quatre ans, c'est en réalité la moitié seulement, soit quatre fois six mois de travail pour les grands travaux qui sont disponibles. Car en montagne, les chantiers s'arrêtent fin novembre pour ne reprendre que fin avril…
https://rmcsport.bfmtv.com/jeux-olympiques/incertitude-politique-recherche-de-partenaires-carte-des-sites-ou-en-est-l-organisation-des-jo-d-hiver-2030_AV-202510030526.html

Signaler Répondre
avatar
Encore un Ego à calmer le 03/10/2025 à 13:39

Tous ses soi-disants verts ont un ego surdimensionné. Ils se croient supérieurs aux autres et font preuve d’un ton hautain et méprisant envers la classe moyenne qui se lève tôt, qui travaille et qui paient des impôts! Cette caste du chaos préfère draguer les populations communautaristes en vue de leur ré-élection! Je propose un barrage républicain contre cette extrême gauche du chaos et de l’écologie punitive! Ils ne savent même pas ce qu’est l’écologie et ça ose donner des leçons de morale à nous Français et lyonnais qui font tourner l’économie de notre ville et pays! Qu’ils aillent faire un tour et des manifestions contre la vraie pollution en Inde et en Chine….bande de guignols!!!’

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/10/2025 à 13:39
ecologie mon amour a écrit le 03/10/2025 à 13h23

exact.
je suis sure qu'ils étaient tellement mieux dans des espaces extérieurs bétonnées.
c'est sur que les enfants préfèrent les repas à base de produits non bio qui ont poussés en Espagne ou au Maroc préparé dans une cuisine centrale.
ils étaient tellement mieux dans des passoires énergétiques. c'est important de bien aéré pour éviter les gastros.. et puis ca permettait de chauffer les oiseaux avec les impôts et du gaz russe. les enfants, ils aiment bien les oiseaux.

avoir des opinions ne vous dispense pas de réfléchir.

Tout petit école comme garderie (ancien nom crèche) tout était béton et j'en garde d'excellents souvenirs ;-)

Signaler Répondre
avatar
Joel D. le 03/10/2025 à 13:36

Par modèles d'écologie, il faut entendre des centres d'éducation multiculturels (multi-conflictuels donc) non genrés (police et procès si vous refusez l'idée qu'il n'y a que deux sexes biologiques) dès le plus jeune age. Espérons que ça marchera avec la créolisation forcée entre FDS et populations d'Afrique imposée par nos élites élues au suffrage universel (comme avec Leyen par exemple).

Signaler Répondre
avatar
Mais pourquoi? le 03/10/2025 à 13:31

Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont besoin de supprimer le E a la fin de leur Nom de famille ?

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 03/10/2025 à 13:24

Le lavage de cerveau commence tôt chez les adeptes ou nostalgiques de l'époque soviétique...

Signaler Répondre
avatar
ecologie mon amour le 03/10/2025 à 13:23
Ex Précisions a écrit le 03/10/2025 à 12h57

Qu'est-ce que les gamins à cet age en ont à f..... de l'écologie ;-)

exact.
je suis sure qu'ils étaient tellement mieux dans des espaces extérieurs bétonnées.
c'est sur que les enfants préfèrent les repas à base de produits non bio qui ont poussés en Espagne ou au Maroc préparé dans une cuisine centrale.
ils étaient tellement mieux dans des passoires énergétiques. c'est important de bien aéré pour éviter les gastros.. et puis ca permettait de chauffer les oiseaux avec les impôts et du gaz russe. les enfants, ils aiment bien les oiseaux.

avoir des opinions ne vous dispense pas de réfléchir.

Signaler Répondre
avatar
Claude maurice le 03/10/2025 à 13:11

modèle d écologie punitive, c est sur.

Signaler Répondre
avatar
Allo Grégory le 03/10/2025 à 13:06

le petit Steven V attend son tuteur à la sortie de la crèche.
P.S. : les excuses d'un embouteillage sur la piste cyclable et une crevaison du vélo cargo ne seront plus admises

Signaler Répondre
avatar
Merci à vous le 03/10/2025 à 13:02

J’espère qu’il continuera sur cette délégation lors du prochain mandat

Signaler Répondre
avatar
Marque de fabrique le 03/10/2025 à 12:57

"....C 'est pas la faute à moi c est la faute de la région ."
Devinez a quel mouvement politique j appartiens ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/10/2025 à 12:57

Qu'est-ce que les gamins à cet age en ont à f..... de l'écologie ;-)

Signaler Répondre
avatar
Moua ha ha le 03/10/2025 à 12:14

J’avais mal lu, il parle des creches de Noel me suis dis (?) ben non 😂😂 comme quoi ne pas lire vite fait.

Signaler Répondre
avatar
Gui le 03/10/2025 à 12:06

C'est donc lui qui veut laisser les gamins dehors en pleine canicule et dans le froid hivernal.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.