Steven Vasselin : "On a répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie à Lyon"

C'est l'heure du bilan pour Steven Vasselin, qui se félicite de la création de 200 berceaux à Lyon durant le mandat, malgré un objectif initial de 500.
"On a beaucoup répondu à ce besoin de faire de nos crèches des modèles d'écologie épanouissants pour les enfants et les professionnels qui les accueillent", indique l'adjoint à la Petite Enfance, qui annonce l'ouverture prochaine de crèches de plein air, "l'aboutissement de notre logique".
Steven Vasselin regrette la pénurie de professionnels pour travailler dans les crèches. "La Région a un gros rôle à jouer car c'est sa compétence", tacle l'écologiste.
Quid du prochain mandat et de la probable guerre des chiffres annoncés par les candidats ? "On a toujours besoin de nouveaux berceaux mais maintenant il faut bien cibler les zones où il y a un besoin des familles plus fort qu'ailleurs", tempère Steven Vasselin.
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Bilan du mandat
02:00 Places de crèche
03:38 Proposition de Nathalie Perrin-Gilbert
06:22 Manque de professionnels
07:39 Objectifs du futur mandat
09:25 Crise de natalité à Lyon
10:27 Crèches privées face aux scandales
12:35 Petite enfance à l'échelle nationale
Si apparemment il reste encore quatre ans, c'est en réalité la moitié seulement, soit quatre fois six mois de travail pour les grands travaux qui sont disponibles. Car en montagne, les chantiers s'arrêtent fin novembre pour ne reprendre que fin avril…Signaler Répondre
https://rmcsport.bfmtv.com/jeux-olympiques/incertitude-politique-recherche-de-partenaires-carte-des-sites-ou-en-est-l-organisation-des-jo-d-hiver-2030_AV-202510030526.html
Tous ses soi-disants verts ont un ego surdimensionné. Ils se croient supérieurs aux autres et font preuve d’un ton hautain et méprisant envers la classe moyenne qui se lève tôt, qui travaille et qui paient des impôts! Cette caste du chaos préfère draguer les populations communautaristes en vue de leur ré-élection! Je propose un barrage républicain contre cette extrême gauche du chaos et de l’écologie punitive! Ils ne savent même pas ce qu’est l’écologie et ça ose donner des leçons de morale à nous Français et lyonnais qui font tourner l’économie de notre ville et pays! Qu’ils aillent faire un tour et des manifestions contre la vraie pollution en Inde et en Chine….bande de guignols!!!’Signaler Répondre
Tout petit école comme garderie (ancien nom crèche) tout était béton et j'en garde d'excellents souvenirs ;-)Signaler Répondre
Par modèles d'écologie, il faut entendre des centres d'éducation multiculturels (multi-conflictuels donc) non genrés (police et procès si vous refusez l'idée qu'il n'y a que deux sexes biologiques) dès le plus jeune age. Espérons que ça marchera avec la créolisation forcée entre FDS et populations d'Afrique imposée par nos élites élues au suffrage universel (comme avec Leyen par exemple).Signaler Répondre
Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes ont besoin de supprimer le E a la fin de leur Nom de famille ?Signaler Répondre
Le lavage de cerveau commence tôt chez les adeptes ou nostalgiques de l'époque soviétique...Signaler Répondre
exact.Signaler Répondre
je suis sure qu'ils étaient tellement mieux dans des espaces extérieurs bétonnées.
c'est sur que les enfants préfèrent les repas à base de produits non bio qui ont poussés en Espagne ou au Maroc préparé dans une cuisine centrale.
ils étaient tellement mieux dans des passoires énergétiques. c'est important de bien aéré pour éviter les gastros.. et puis ca permettait de chauffer les oiseaux avec les impôts et du gaz russe. les enfants, ils aiment bien les oiseaux.
avoir des opinions ne vous dispense pas de réfléchir.
modèle d écologie punitive, c est sur.Signaler Répondre
le petit Steven V attend son tuteur à la sortie de la crèche.Signaler Répondre
P.S. : les excuses d'un embouteillage sur la piste cyclable et une crevaison du vélo cargo ne seront plus admises
J’espère qu’il continuera sur cette délégation lors du prochain mandatSignaler Répondre
"....C 'est pas la faute à moi c est la faute de la région ."Signaler Répondre
Devinez a quel mouvement politique j appartiens ?
Qu'est-ce que les gamins à cet age en ont à f..... de l'écologie ;-)Signaler Répondre
J’avais mal lu, il parle des creches de Noel me suis dis (?) ben non 😂😂 comme quoi ne pas lire vite fait.Signaler Répondre
C'est donc lui qui veut laisser les gamins dehors en pleine canicule et dans le froid hivernal.Signaler Répondre