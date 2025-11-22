Education

Lyon inaugure la première crèche de plein air de France : “Souris en Herbe” ouvre ses portes - DR

C’est une première nationale : la Ville de Lyon a inauguré ce vendredi "Souris en Herbe", la toute première crèche de plein air en France.

Installée au cœur de l’esplanade Mandela, cette structure associative de 20 places accueille les enfants de 15 mois à 6 ans dans un environnement presque entièrement extérieur, pensé pour favoriser l’autonomie, l’éveil et le lien à la nature.

Inspirée des crèches scandinaves, "Souris en Herbe" repose sur un principe simple : les enfants passent la majeure partie de la journée dehors, quelles que soient les saisons. Jeux, expériences sensorielles, repas, siestes… tout se déroule en plein air.

La structure dispose de 485 m2 de terrain sécurisé, dont 285 m2 de cour nature arborée. Un bâtiment intérieur de 106 m2 permet uniquement le stockage, la préparation des repas et le repli en cas de conditions extrêmes. Un auvent de 31 m2 servira notamment aux siestes en extérieur, une première en France reconnue dans l’agrément officiel délivré à la crèche.

Selon la Ville, ce modèle améliore le développement moteur, cognitif et émotionnel des enfants, tout en réduisant le stress des équipes et en favorisant la cohésion.

La crèche est gérée par l’association Une Souris Verte, engagée depuis plus de 35 ans pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. Un tiers des places leur est réservé, avec un accompagnement assuré par une équipe de neuf professionnelles, dont éducatrices, psychomotriciennes et auxiliaires de puériculture.

D’autres projets en préparation

La Ville ne compte pas s’arrêter là. Un plan de formation est en cours pour diffuser la pédagogie de plein air dans les crèches municipales, avec la mise à disposition de vêtements et d’équipements adaptés.

Surtout, une deuxième crèche de plein air ouvrira au printemps 2026 : la crèche municipale Jeanne-Barret dans le 5e arrondissement de Lyon, dotée de 700 m2 d’espaces extérieurs et de 20 berceaux.

Anti verts le 22/11/2025 à 14:46
Jea a écrit le 22/11/2025 à 13h52

Et Aulas à l'EHPAD c'est prévu 👍

Et Bouassa en taule...

Matias le 22/11/2025 à 14:41
martine a écrit le 22/11/2025 à 13h48

parfait en direct avec le bruit et la pollution nos conditions de vie ne sont pas les mêmes que dans les pays scandinaves. Alors pourquoi vouloir les imiter ? Ah oui je crois savoir par stupidité.

Le bruit et la pollution c'est à cause des automobilistes comme toi Martine. Ça y' est tu commences à comprendre ?

Retour à la chandelle et aux peaux de bêtes le 22/11/2025 à 14:36

Il y a aussi des grottes inhabitées depuis cro magnon...

Cfou le 22/11/2025 à 14:31
Ex Précisions a écrit le 22/11/2025 à 13h57

Est-ce qu'il y a une pharmacie et un pédiatre disponible à proximité ?
Indispensables en plein air en cette saison, voir un virologue si les gamins touchent une souris gelée ;-)

C’est justement le contraire, mais bon comme tu sais on va te laisser avec tes certitudes 😘

Ex Précisions le 22/11/2025 à 13:57

Est-ce qu'il y a une pharmacie et un pédiatre disponible à proximité ?
Indispensables en plein air en cette saison, voir un virologue si les gamins touchent une souris gelée ;-)

Jea le 22/11/2025 à 13:52
Bonne idée a écrit le 22/11/2025 à 13h35

On met Doucet dehors comme prévu au printemps 😂😂😂

Et Aulas à l'EHPAD c'est prévu 👍

martine le 22/11/2025 à 13:48

parfait en direct avec le bruit et la pollution nos conditions de vie ne sont pas les mêmes que dans les pays scandinaves. Alors pourquoi vouloir les imiter ? Ah oui je crois savoir par stupidité.

Bonne idée le 22/11/2025 à 13:35

On met Doucet dehors comme prévu au printemps 😂😂😂

hollywood le 22/11/2025 à 13:23

tout ça pour seulement 20 places et bien, encore bien réfléchi. connaissant le manque de places, nous somme une métropole et non un village.

