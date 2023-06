Intempéries à Lyon : des écoles touchées, les services de la Ville mobilisés

Et les établissements scolaires n’ont pas été épargnés. D’après un communiqué de la Ville de Lyon, « une dizaine d’écoles ont touchées par ces intempéries », précisant que pour la majorité des établissements "les dégâts matériels sont minimes".

Néanmoins, deux écoles, celle de Berthelier et Crestin dans le 7ème arrondissement ont été plus gravement touchées et n’ont pas pu accueillir les élèves ce lundi matin.

"Des dispositions ont été prises rapidement permettant aux écoliers de réintégrer leurs écoles mardi matin" ajoute la mairie.

"La Ville de Lyon travaille au rétablissement du service public de l’éducation. Nous faisons tout pour que les familles et les enfants soient de nouveau accueillis" précise Stéphanie Léger, adjointe au maire de Lyon déléguée à l’Education.