Villeurbanne se lance dans la piétonnisation des abords des écoles

Selon la Ville de Villeurbanne, "le stationnement gênant aux abords des établissements scolaires est fréquent, notamment aux heures d’entrée et de sortie des enfants et peut entraver les traversées piétonnes et la circulation des vélos". Le maire PS Cédric Van Styvendael a donc décidé d’engager des travaux de sécurisation des voies, et de réduction de la vitesse, devant les écoles de la commune.

Au total, 640 000 euros seront consacrés chaque année, et jusqu’en 2025, à des aménagements : des barrières, des ralentisseurs ou encore des bandes plantées et des passages piétons. Cet été, déjà, les groupes scolaires Château-Gaillard, Lazare-Goujon, Edouard-Herriot et Louis-Pasteur ont connu des travaux dans les rues aux alentours.

D’ici la fin de l’année, c’est l’école Jules-Ferry qui devrait aussi découvrir un environnement apaisé, pour un coût de 400 000 euros. Dès le 25 octobre, et pour six semaines environ, des travaux seront menés par la Métropole de Lyon notamment pour la création d’une piste cyclable avec bordures séparatrices, la création d’une place PMR sur le parvis ou encore l’élargissement de ce parvis "pour que les familles bénéficient d’un espace plus grand pour emmener ou venir chercher les enfants " d’après la maire.

Pour rappel, la municipalité de Lyon s’est engagée dans la piétonnisation des abords des écoles depuis quelques mois. A la dernière rentrée de septembre, 12 écoles avaient déjà bénéficié de chantiers. Des changements plutôt bien acceptés, y compris par les commerçants situés non loin.