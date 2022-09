Mohamed Chihi : "A aucun moment nous avons tourné le dos à la vidéosurveillance à Lyon"

L'élu d'opposition Charles-Franck Lévy a ainsi interrogé l'exécutif écologiste après les récentes déclarations de la préfecture du Rhône, mettant la pression sur la Ville quant au déploiement de nouvelles caméras.

Aujourd'hui, Lyon compte 571 caméras, auxquelles on peut rajouter 12 nomades. Un "retard énorme" pour l'élu du 8e arrondissement par rapport à Paris, Nice ou Marseille. Dans la cité phocéenne par exemple, ce sont 1602 caméras qui sont déployées.

"Mettez fin à cet orgueil mal placé et saisissez la main que l'Etat vous tend en matière de financement", déclarait Charles-Franck Lévy en s'adressant au maire Grégory Doucet.

Il concluait en réclamant un calendrier précis de l'audit initié sur la vidéoprotection.

Pas de surenchère

L'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi était chargé de lui répondre. "A aucun moment nous avons tourné le dos à la vidéosurveillance. La seule chose que nous disons depuis le départ, c'est que nous souhaitons évaluer ce dispositif pour accroître son efficacité et son déploiement", initiait-il.

"Comparer Paris et Marseille à Lyon, c'est problématique. C'est oublier que Marseille est cinq fois plus étendu que Lyon", poursuivait l'adjoint, se félicitant par ailleurs des chiffres "positifs" de la délinquance en juillet et en août.

A la demande de 30 caméras supplémentaires formulée par la police nationale et appuyée par la préfecture, "on a répondu en déployant 17 caméras. Il y en a certaines qui sont faites pour les manifestations. A nous de travailler avec la préfecture pour que les manifestations empruntent des lieux vidéosurveillés".

Selon une source policière, ce ne sont pas 17 caméras qui ont été approuvées par la mairie, mais seulement 4.

Quant à l'audit mené par l'inspectrice générale des services de la Ville de Lyon, Mohamed Chihi a promis que les conclusions seraient communiqués en février 2023.