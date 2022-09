Avec l'UMIH, la préfecture se trouve un allié de poids pour faire plier la Ville de Lyon sur la vidéoprotection

L'opposition a essayé. Gérald Darmanin s'y est cassé les dents. A court d'arguments pour faire changer d'avis Grégory Doucet et les écologistes sur la vidéoprotection à Lyon, les services de l'Etat ont trouvé avec l'UMIH un nouvel allié dans cette lutte.

Après la publication d'un communiqué de presse salé de la fédération des hôteliers et restaurateurs lyonnais concernant le sentiment d'insécurité des habitants et des touristes, la mairie de Lyon s'est fermée. "Le dialogue est rompu depuis", signale Thierry Fontaine, accusé d'avoir un "double discours" par l'adjoint à la Sécurité Mohamed Chihi.

Le président de l'UMIH du Rhône était ce jeudi soir rue Mercière avec le préfet délégué à la Sécurité Ivan Bouchier. Les deux hommes ont souhaité parler d'une seule voix ou presque pour réclamer à la Ville un changement radical de position sur les caméras.

"Rajouter 30 ou 40 caméras, c'est atteignable, ce n'est pas énorme", indiquait Ivan Bouchier, offensif. "Nous voulons que la Ville ne se satisfasse pas uniquement de partager nos objectifs d'amélioration de la sécurité et des résultats que l'Etat obtient. (...) Le partenariat que l'on a avec la Ville doit parachevé, amélioré. Un partenariat, c'est quand chaque partie apporte. L'Etat apporte beaucoup, nous attendons plus de la Ville, et nous l'attendons rapidement", poursuivait le préfet de police.

La peur des salariés de la restauration en Presqu'île

Durant leur déambulation en Presqu'île, Ivan Bouchier et Thierry Fontaine sont allés à la rencontre de deux tenanciers d'établissements choisis par l'UMIH. Mickaël Castaldo, patron du BBC Café, et Emmanuel Mallerin, gérant du Plein Sud, tenaient le même discours : il faut davantage de vidéoprotection.

"Je viens d'apprendre que deux employés se sont fait agressés place des Terreaux alors qu'ils rentraient de leur service, ils sont en arrêt", regrettait le fils du célèbre Pépine. "On voit le retour de pickpockets qui avaient disparu, ils savent qu'ils ne sont plus surveillés", poursuivait-il.

Quant à Emmanuel Mallerin, il expliquait au préfet délégué à la Sécurité que ses employés, notamment les femmes, "hésitent à passer dans certaines rues en partant du bar. Notamment la rue de la Ré, rue du Président Edouard-Herriot, place des Terreaux". Tous les soirs, il ramène une serveuse en voiture jusqu'au secteur de l'Hôtel de Ville. "On veut de la vidéo, il n'y a pas assez de caméras", lâchait-il.

Cette coalition sera-t-elle suffisante pour forcer le maire écologiste de Lyon d'adopter au moins une position claire sur la vidéoprotection ? Pour rappel, la Ville devait réaliser un audit avant de trancher sur la question. On apprenait récemment qu'il n'avait toujours pas été lancé.

Ras-le-bol de @prefetrhone et de @UMIH_France face au refus de @Gregorydoucet de développer la vidéo protection à Lyon - préfet de police et @Th_Fontaine alliés dans cette cause face à la @villedelyon pic.twitter.com/R3kkOJfnxk — Lyon Mag (@lyonmag) September 15, 2022