Fête des Lumières : l'hôtellerie et la restauration disent avoir été tenues à l'écart par la Ville de Lyon

Entre la Ville de Lyon et l'UMIH, c'est "je t'aime, moi non plus".













Ce vendredi, quelques jours après la présentation du programme de la Fête des Lumières 2023, le syndicat de l'hôtellerie et de la restauration s'insurge. Selon lui, la mairie a tenu les professionnels à l'écart de cette édition et de sa préparation. Premier point qui reste en travers de la gorge des restaurateurs : les food-trucks à nouveau dépêchés en plusieurs endroits en ville pendant l'évènement, et qui font de la concurrence alors que la capitale des Gaules "comporte suffisamment de restaurateurs de qualité". Les horaires des illuminations ne leur permettraient pas non plus de faire deux services complets. Grégory Doucet était très heureux mardi d'annoncer l'arrivée de la Fête des Lumières à la Duchère. L'UMIH estime qu'elle aurait dû être mise au courant en amont, au moins dans les grandes lignes : "Le lieu des animations, les quartiers concernés, comme l’annonce du 9e arrondissement cette année sont autant de sujets qui sont indispensables de discuter et de gérer avec les représentants du secteur". Et de conclure, furieux que leurs retours d'expérience de l'an dernier n'aient pas été entendus, en taclant le directeur de l'évènement Julien Pavillard, qui aurait "jeté dix ans de collaboration entre l’UMIH du Rhône et la Fête des Lumières". Prévenus ou pas, les hôteliers, restaurateurs et cafetiers feront du chiffre du 7 au 10 décembre. Mais sera-t-il à la hauteur de celui des années précédentes ? X