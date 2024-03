Nouveau règlement des terrasses à Lyon : “Elles apportent de la vie et de la joie“

Ce nouveau règlement avait été dévoilé en juin 2023 et est entré en vigueur ce week-end. Pour aborder les changements et les voir en application, Grégory Doucet, le maire de la Ville et ses adjoints, ont donc tenu une conférence de presse en terrasse ce lundi matin. Thierry Fontaine, président de l’UMIH du Rhône, avec qui la municipalité a étroitement collaboré pour mener à bien ce projet, était également présent.

Qu’est-ce qui change ?

Le changement principal est l’étendu de la période, puisqu’il est désormais possible pour les établissements d’installer leurs terrasses dès le 1er mars et ce jusqu’au 1er novembre. Ainsi, l’ensemble des professionnels bénéficie maintenant de trois mois supplémentaires. “C’est un plus pour la vitalité de la ville dans son ensemble, les terrasses apportent de la vie et de la joie“, affirme le maire lyonnais.

L’autre changement important concerne les horaires qui ont été modifiés. Les dimanches, lundis et mardis, la fête est désormais finie à minuit et le restant de la semaine, le dernier carat est fixé à 1 heure du matin. “Le but était de remplir deux objectifs, créer de la vitalité et faire en sorte que les riverains vivent la présence des terrasses en confort, sans être dérangés par celles-ci“, annonce Grégory Doucet.

Aussi, les terrasses sur stationnement fonctionnent sur la même saisonnalité que les terrasses saisonnières sur trottoir. Selon la municipalité : “les terrasses sur stationnement existent à Lyon depuis les années 1990. A l’échelle de la ville ce sont 770 places sur stationnement, représentant seulement 2% des places“. Les différents protagonistes ont ajouté qu’il n’y avait pas de baisse de la fréquentation durant la période où ces terrasses sur stationnement sont installées.

Concernant la mise à disposition des cendriers, elle est rendue obligatoire sur les tables. Il y avait jusqu’ici une ambiguïté, mais les cendriers en terrasses ne sont pas interdits et cela est dorénavant précisé dans ce nouveau règlement.

De plus, ce règlement permet de clarifier la gradation des sanctions. Lorsque la constatation d’une première infraction a lieu, il y a un rappel à l’ordre et si les faits sont répétés, cela peut aller jusqu’à la suppression des terrasses concernées.

“C’est le signal des beaux jours qui arrivent“

Bruno Da Eira est le propriétaire du café Saints Potins, situé dans le 6e arrondissement de Lyon. Après avoir installé sa terrasse il y a trois jours, il explique : “ Les gens sont contents et c’est le signal des beaux jours qui arrivent“. Il mentionne que cela ravit les “fumeurs apéro“ du soir, qui ne sont désormais plus obligés de rester debout devant l’établissement. Questionné sur l’aspect pratique, en mentionnant les températures toujours fraiches du mois de mars, le propriétaire affirme que “les gens s’habillent en conséquence“. Habitués à ne plus voir de terrasses chauffées, en raison de la décision prise sur l’entièreté du territoire, les clients se sont déjà acclimatés.

Un modèle qui inspire

Thierry Fontaine (UMIH) est le grand vainqueur de cette négociation autour du règlement des terrasses : “je suis ravi d’être arrivé à un consensus, en sachant qu’il y a plus de 45% de taux de défaillance dans notre activité par rapport à 2019“. C’est un modèle qui est susceptible de se répandre, puisqu’il a affirmé que plusieurs villes de France téléphonaient à la municipalité afin de se renseigner pour instaurer le même fonctionnement. “On nous demande de l’aide sur la mise en place“, déclarait-il.

E.M.