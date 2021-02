Lyon : "la vidéosurveillance a affaibli la tranquillité des Lyonnais" selon un élu

Ce lundi, s’est tenu le conseil d'arrondissement du 9e de Lyon, sous la présidence de la maire Anne Braibant.

Alors que le sujet n’était pas à l’ordre du jour, l’ancien maire de la capitale des Gaules Gérard Collomb a posé une simple question : "dans tous les arrondissements, sauf le 4e et le 9e, sont passées des délibérations sur la vidéoverbalisation. Alors que dans le 9e, comme ailleurs, on est en train de réaliser des pistes cyclables, c’est important que personne ne stationne dessus. Pouvez-vous m’expliquer ce mystère du 9e, […] est-ce que la réflexion entamée a été menée jusqu’au bout ?"

C’est Antoine Jobert, adjoint à la sécurité de l’arrondissement, qui répondra d’abord à Gérard Collomb : "l’usage de la technologie pour contrôler le corps social doit être un dernier recours et est un aveu d’échec sur un certain nombre de comportements. Nous préférons la verbalisation humaine et le réaménagement de la voierie pour mettre fin aux délits routiers, en particulier en matière de stationnement. On a la volonté d’utiliser correctement cet outil, l’idée est d’optimiser les moyens plutôt que d’annoncer l’augmentation du parc de caméras".

Pour Adrien Drioli, conseiller municipal (Lyon en Commun) du 9e, le constat est même pire : "nous avons hérité d’une situation catastrophique, l’héritage de Gérard Collomb, où depuis 2001 d’énormes sommes ont financé la vidéosurveillance et au final on se retrouve avec le collectif "La Presqu’île en colère". De vouloir mettre des caméras partout c’est l’affaiblissement de la tranquillité des Lyonnais. Le tout robot est un danger ".

De quoi faire bondir Gérard Collomb, qui a rappelé que "lorsqu’il y eu la tentative d’attentat (en mai 2019 rue Victor Hugo ndlr), sans les caméras, nous n’aurions pas pu suivre les déplacements de l’auteur de l’acte, nous n’aurions pas pu l’arrêter".