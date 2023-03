Thomas Rudigoz : "Utiliser des moyens nouveaux pour assurer la sécurité de millions de personnes"

Cette semaine, Thomas Rudigoz portait à l'Assemblée le texte sur les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce dernier a été adopté, mais à gauche, des voix ont critiqué le volet sécurité qui prévoit le déploiement d'une vidéosurveillance intelligente pour l'évènement.

"Il n'y aura aucune possibilité d'utiliser dans les algorithmes la reconnaissance faciale. On a beau l'avoir expliqué et écrit dans le texte, on a beau avoir la surveillance de la CNIL, mais il y avait de la posture des écologistes et des insoumis. (...) On a mis des garanties. L'idée de l'expérimentation de l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des moyens nouveaux pour assurer la sécurité de millions de personnes", se défend Thomas Rudigoz. Le parlementaire explique que le dispositif doit permettre de signaler des mouvements de foule ou des colis suspects par exemple, mais pas de scanner les visages pour retrouver des individus recherchés.

Par ricochet, Thomas Rudigoz évoque l'audit sur la vidéoprotection de la Ville de Lyon. Selon lui, Grégory Doucet "a fait traîner les choses. (...) Je pense qu'il pourrait être largement plus ambitieux".

