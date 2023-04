Jean-Yves Sécheresse : "Grégory Doucet et la vidéosurveillance, une danse du ventre devant les Lyonnais"

En tant qu'ancien adjoint de Gérard Collomb chargé de la Sécurité, Jean-Yves Sécheresse a suivi avec attention le dossier de l'audit sur la vidéosurveillance à Lyon. Aujourd'hui élu d'opposition, il estime que les écologistes ne sont pas crédibles : "Ils n'ont jamais voté le moindre dossier sur la vidéosurveillance, ils ont fait campagne en disant que c'était le diable. Ils n'ont rien fait pendant trois ans. Et tout d'un coup, un audit sort et on nous livre 26 caméras nomades. Il y a de quoi sourire par rapport à cette posture plastique".

Pour Jean-Yves Sécheresse, monter à 600 caméras d'ici 2026, "ça ne va pas peser sur la capacité de la Ville de Lyon à être un opérateur efficace. Il aurait fallu y aller de manière plus franche il y a deux ans. (...) C'est une danse du ventre devant les Lyonnais qui rouspètent".

L'élu estime d'ailleurs que le mal est plus profond : "Les policiers et les services de la préfecture sont pratiquement en rupture avec la Ville de Lyon".

Jean-Yves Sécheresse revient également sur son livre récemment sorti et qui s'intéresse à son autre passion : la musique et surtout le rock.

00:00 Audit vidéosurveillance

11:23 Livre sur le rock

15:00 Rock à Lyon