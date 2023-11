Lyon Saint-Exupéry, troisième aéroport de France avec le plus de retards

Selon une étude Flightright, leader des droits des passagers aériens, l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry est le troisième de France à cumuler le plus de retards et annulations de vols.

En 2023, il a ainsi déjà cumulé 768 vols annulés (soit 2,25% des vols) et 7681 vols retardés d'au moins 15 minutes (22,54% des vols).

En proportions, on peut même dire que les vols lyonnais sont plus souvent en retard qu'ailleurs. Seul Paris Charles de Gaulle fait pire avec 34,09% de ses vols qui ont été retardés en 2023.

Paris Orly et Toulouse-Blagnac arrivent respectivement 1er et 2e avec la bagatelle de 2103 annulations et 14 558 retards pour l'aéroport de la capitale.

Flightright, qui accompagne les voyageurs dans leurs démarches pour se faire notamment rembourser, voit plusieurs facteurs pouvant expliquer cette spécificité tricolore, car quatre des six aéroports européens avec le plus d'annulations sont français. Il pointe du doigt la congestion de l'espace aérien, les grèves du personnel, la pénurie de main d'oeuvre ou encore les conditions météorologiques. Des choses qui visiblement ne se produisent pas chez nos voisins...