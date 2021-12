Ivres, deux supporters des Glasgow Rangers arrêtés à l’aéroport de Lyon

Ce jeudi soir, l’Olympique lyonnais recevait les Ecossais du Glasgow Rangers au Groupama Stadium pour la dernière journée des poules de l’Europa League. Selon nos confrères du Scottish Sun, les supporters qui avaient fait le déplacement étaient chauffés à blanc, et notamment lors d’un vol EasyJet entre Belfast et la capitale des Gaules mercredi soir.

Durant le trajet, deux individus manifestement ivres ont perturbé le calme à l’intérieur de l’appareil "en criant tout en buvant de l’alcool". Quand l’avion est arrivé sur les pistes de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, des gendarmes sont montés à bord pour aller interpeller les deux supporters avinés. On ne sait pas si ces derniers ont finalement pu assister à la rencontre entre Lyon et Glasgow qui s’est terminée sur un nul 1 partout.

A noter que les supporters écossais ont illuminé le stade de Décines ce jeudi soir durant la rencontre, en faisant usage de nombreux fumigènes dans les tribunes. Une banderole en hommage à la Fête des Lumières avait aussi été déployée par les 2200 personnes qui avaient fait le déplacement dans l’antre de l’OL.

De leur côté, les Bad Gones ont déployé une autre banderole, là-encore en rapport avec la Fête des Lumières, sur laquelle il était inscrit "Merci Marie".