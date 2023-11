Face à la construction de l'entrepôt Amazon près de Lyon, les associations se tournent vers la Cour de justice européeenne

Le 30 octobre 2023, un collectif d'associations avait saisi le Conseil d’État avec le soutien de la municipalité lyonnaise, pour s'opposer au projet de construction d'un entrepôt Amazon par l'entreprise Goodman à Colombier-Saugnieu (Rhône) : le projet avait finalement été validé.

La rédaction avait contacté après cette décision le président de l'association Fracture, Gilles Renevier, qui avait pris le lead de l'action en justice : plus motivé que jamais, celui-ci avait annoncé vouloir "passer au niveau européen pour poursuivre l'action, le Conseil d’État étant l'instance judiciaire la plus haute en France."

Après deux réunions avec le collectif d'associations en question (Fracture, l'Acenas et les Amis de la Terre), la décision se dirige vers une action en justice : "même si le tarif est salé, on ira en Cour de Justice européenne : la propension est extrêmement forte." Annonçant avoir déjà contacté son avocat pour poursuivre l'action, il précise que "la fédération Fracture et l'Acenas sont déterminés à y aller, les Amis de la Terre sont d'accord pour nous soutenir financièrement si le budget n'est pas trop lourd, et on attend la réponse de Grégory Doucet".

Même si la mairie de Lyon n'a pas encore fait de retour, le président de Fracture est catégorique : "on va aller au bout de tout ce qu’on peut faire pour empêcher la construction." Et le "jusqu'au bout" implique des moyens humains, si nécessaire : "Si Goodman et Amazon mettent une action de travaux en place avant que les recours judiciaires ne soient purgés, on fera une action."

Même s'il rajoute en plaisantant "qu'une ZAD en hiver, c'est plus compliqué", il précise que "de toute façon, on a un délai de quatre mois pour poser cette action judiciaire", le recours devant la cour européenne étant possible jusqu'au 30 janvier.

"Le but final c’est bien sûr d’empêcher la sur-construction qui pourrit la métropole", conclut-il, déterminé.

Affaire à suivre...

A.V.