Construction d’un entrepôt Amazon à Lyon Saint-Exupéry : la bataille juridique se poursuit au Conseil d’Etat

Suite à la décision en appel du tribunal administratif de Lyon de rejeter la demande des associations lors de l’audience du 27 septembre dernier, Acenas, Fracture et Les Amis de la Terre France et la Ville de Lyon ont décidé de poursuivre le combat juridique devant le Conseil d’Etat.

Pour rappel, Amazon a pour projet de construire un entrepôt géant de 160 000 mètres carrés à côté de l’aéroport Saint-Exupéry, chose que plusieurs associations ne veulent pas entendre parler, tout comme la Ville de Lyon. Ces dernières demandent l’annulation du projet pour empêcher ses impacts sur l’environnement et l’emploi dans le territoire.

Selon les opposants au projet, cet entrepôt aura un impact sur l’environnement non négligeable. Avec cette plateforme, pas moins de 1000 camions et 4400 camionnettes supplémentaires circuleront dans la région pour livrer 240 millions de produits neufs chaque année, selon l’Acenas. "A l’heure où la fabrication de ces produits à forts impacts environnementaux doit impérativement être réduite pour limiter le dérèglement climatique, leur nombre continue d’augmenter", indique les associations dans un communiqué commun. Toujours selon les elles, entre concurrence envers les commerces locaux et emplois détruits par la vente en ligne, ce type de projet n'apporte pas de plus-value économique à la région, bien au contraire.

La potentielle augmentation du transport de fret aérien ne ferait qu’augmenter les vols de nuit et donc les « nuisances aéroportuaires déjà subies par les riverains ». Enfin, les associations ne comprennent pas pourquoi "le tribunal administratif comme la Cour ne justifient pas du tout pourquoi l’absence totale d’évaluation des incidences du projet sur le climat et la qualité de l’air n’ont pas vicié la procédure, alors qu’il s’agissait pourtant des impacts les plus saillants du dossier sur l’environnement".

"La raison doit l’emporter sur les incidences néfastes de ce projet sur le climat, la qualité de l’air et le respect des riverains et des citoyens", terminent-elles.