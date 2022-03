Lyon : une action d’Alternatiba ANV Rhône ce jeudi contre Amazon

Les militants du collectif Alternatiba ANV Rhône se sont mobilisés ce jeudi matin sur l’esplanade de Fourvière pour dénoncer "la responsabilité du gouvernement dans le développement des géants du e-commerce dans la région".

C’est plus particulièrement l’entreprise Amazon qui est visée.

Des pancartes marquées "Macron complice, Stop Amazon", "Oui aux commerces de proximité, Non au nouvel entrepôt Amazon", ou encore "Sabotage climatique, Macron Coupable" étaient brandies sur la Place qui surplombe la Métropole de Lyon.

L’organisation rappelle que le nombre d’entrepôts d’Amazon en France aurait été multiplié par 11 sous le mandat d’Emmanuel Macron. Un entrepôt doit d’ailleurs voir le jour dans l’Est lyonnais, à proximité de l’aéroport St-Exupéry.

"Dans la région, nous avons de très bons exemples des nuisances que peuvent entraîner les agences de livraison comme celle d'Annecy qui ne fait que 7000 m². Ici aux abords de l'agglomération lyonnaise, sur l'aéroport de Saint-Exupéry, le méga-entrepôt en projet ferait 160 000 m² une fois construit ! Dans ce cas, nous aurions une augmentation directe du fret aérien et du trafic routier de poids lourds. 4000 véhicules légers et 1000 poids lourds par jour sont annoncés dans l'étude d'impact qui est actuellement contestée par les associations FRACTURE et ACENAS. Pour certains entrepôts Amazon construits, nous avons déjà perdu et nous en subissons les conséquences aujourd’hui. La lutte se poursuit dans les tribunaux comme ici à Lyon, dans la rue et auprès des parlementaires pour que notre message soit entendu jusqu’à l’Assemblée Nationale. Emmanuel Macron a déjà annoncé dans son programme qu’il s’opposerait à tout encadrement de la vente en ligne; notre combat se jouera donc aussi dans les urnes", a réagi Charles de Lacombe, militant d'Alternatiba ANV Rhône.

Après la marche "Look Up", pour le climat qui a eu lieu le 12 mars dernier, le collectif continue sa mobilisation pour le climat et la justice sociale, en s’attaquant ici au développement d’Amazon à Lyon.