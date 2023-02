Piétonnisation de la Presqu’île à Lyon : pour Alternatiba il faut aller plus loin

La piétonisation totale de la rue de la République est une bonne chose. Il faut même pousser pour un projet encore plus ambitieux en faveur des mobilités non-polluantes sur l’ensemble de la Presqu’Île, de la Confluence à la Croix-Rousse !

La semaine dernière, des associations de commerçants avaient écrit au maire de Lyon pour s’opposer à la piétonnisation totale de la rue de la République. Pour notre collectif, qui milite pour la justice climatique et sociale, cette sortie va à l’encontre de l’intérêt général. Au contraire, il faut pousser la Ville et la Métropole à adopter un projet bien plus ambitieux pour la Presqu’Île !

Nous sortons tout juste d’un énième pic de pollution, qui aurait pu servir de piqûre de rappel : Lyon figure parmi les villes les plus polluées de France. Cette pollution, largement émise par le trafic automobile (particules fines et ultrafines, et surtout oxydes d’azote), tue chaque année 100 000 personnes en France et coûte chaque année plus de 1000€ par an à chaque Lyonnais.

A Lyon, l’air respiré dans toutes les écoles dépasse, parfois de loin, les normes de l’OMS en termes de polluants, alors que les enfants constituent l’une des populations les plus fragiles. L'État

français avait d’ailleurs écopé en octobre dernier pour la deuxième fois d’une lourde amende pour son inaction contre la pollution, entre autres dans l’agglomération lyonnaise.

Au contraire de ces associations de commerçants, nous demandons un projet plus ambitieux que celui présenté par la Métropole en juillet dernier. Le trafic automobile doit être réservé aux seuls riverains, de la Confluence à la Croix-Rousse, à l’exception des quais et des traversées de Perrache et Bellecour. Nous demandons également la création d’une vraie continuité piétonne qui s’étendrait de Carnot à l’Hôtel de ville, sans être interrompue sans cesse par des rues ouvertes aux voitures. Sans oublier la plantation massive d’arbres à la place de certains stationnements afin d’offrir de l’ombre aux Lyonnais durant les étés de plus en plus caniculaires.

Enfin, nous soulignons l’urgence d’en finir avec le dogme dépassé du "no parking, no business" : l’argument selon lequel le commerce ne peut pas vivre sans voitures ne tient pas. Il y a suffisamment d’études qui démontrent que les piétons et cyclistes sont de bien meilleurs consommateurs parce qu’ils fréquentent plus régulièrement les commerces. A cet égard, rappelons d’ailleurs que la piétonnisation actuelle, réalisée entre 1976 et 1978 s’était faite, non pas contre les commerçants de l’époque, mais à leur demande expresse.

Une attitude visionnaire pour l’époque dont leurs successeurs d’aujourd’hui feraient bien de s’inspirer. Les bénéfices seront nombreux : pour le climat, pour la santé, pour le bien-être de tous... et pour l’activité commerciale !

Le collectif Alternatiba ANV Rhône