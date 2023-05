Lyon : La voie est libre de retour, sept arrondissements en partie piétonnisés

Cet évènement régulier organisé par la municipalité de Lyon permet de rendre une partie de la ville piétonne avec une interdiction pour les véhicules motorisés. Ce samedi, de 10h à 18h, les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 8e et 9e arrondissements de Lyon sont concernés par cette 8e édition de "La voie est libre".

Sur l’ensemble des zones piétonnisées, il sera ainsi impossible de stationner ou de circuler excepté pour les riverains, les TCL et les services d’urgence. La vitesse sera en revanche fortement amoindrie puisque les véhicules ne pourront pas dépasser les 5 km/h dans toutes les zones concernées.

Au-delà de la baisse de circulation, des animations sont également prévues dans plusieurs secteurs de la ville. L’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1e arrondissement de Lyon accueillera le festival Basse-cour / Nid de poule, un atelier de sensibilisation aux trottinettes en libre-service se tiendra sur la place Louis Pradel. Des braderies, ateliers pour enfants, fresque et maquillage ou encore karaoké auront également lieu dans les 3e, 5, 8e et 9 arrondissements de Lyon.

Dans un communiqué de presse, l’adjoint au maire de Lyon chargé de la Mobilité, Valentin Lungenstrass se félicite de cette journée : "Cet évènement permet aux Lyonnaises et aux Lyonnais de se réapproprier les espaces publics de quartier et de profiter de la ville autrement, au bénéfice du lien social et de l’activité commerciale." Avant même le lancement de cette édition, l’adjoint est déjà tourné vers l’avenir : "Nous sommes ravis de son succès et donnons d’ores et déjà rendez-vous pour les prochaines éditions."