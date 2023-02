Lyon, l’une des villes où l’on respire le moins bien en France

Ce classement sort alors que la ville de Lyon est passée en alerte pollution cette semaine. Pour éviter les risques liés à la pollution, la Préfecture du Rhône a établi ce mercredi une liste de recommandations à suivre.

De son côté, l’hebdomadaire Le Point a publié ce jeudi le classement de la qualité de l’air par ville. La capitale des Gaules se retrouve très mal classée, au-delà de la 70e position. Sans surprise, Paris est loin derrière, à la 98e place. En fin de classement, deux villes du Nord, Lille et Tourcoing.

En revanche, du côté des bons élèves, Montpellier est la ville où on respire le mieux. Le Point signale que depuis 1984, la ville a mené une politique volontariste pour réduire la circulation urbaine. Un des principaux objectifs de Grégory Doucet à Lyon, ce qui pourrait peut-être faire gagner des places à la ville.

Pour réaliser ce classement, l’hebdomadaire s’est basé sur des données de 2021. Ces dernières ont mesuré la concentration dans l’air des particules PM 2.5 ayant le plus gros impact sanitaire. Le Point s’est aussi appuyé sur les données fournies par Chimère, un modèle numérique de la qualité de l’air développé par le CNRS et l’institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris).