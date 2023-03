Le collectif Alternatiba mène une action pour encourager la piétonnisation de la Presqu’île à Lyon

Plus qu’une action pour encourager la piétonnisation du centre-ville de Lyon, c’était surtout une pique envoyée à ceux qui sont contre. En particulier le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver qui est contre le projet de Presqu’île à vivre.

C’est pourquoi Alternatiba a organisé une action non violente, ce mercredi à 14 h, rue Victor Hugo à côté de l’arrêt de métro Ampère. Dans cette rue piétonne depuis 1976, le collectif a mis en place de faux travaux, transformant cette voie en route, alors même qu’elle était pleine de monde avec l’arrivée des beaux jours.

"On est là aujourd’hui en montrant une communication parodique comme celle que peut avoir la mairie du 2ème. On montre la rue Victor Hugo, avec une grande voie à double sens. Les gens constatent que cela devient d’un coup très difficile de passer, ils voient avec cette action l’amélioration de la qualité de vie que permet la piétonnisation", précise Charles de Lacombe, porte-parole de l’action. Cette ode à la piétonnisation veut ainsi montrer tous les bienfaits qu’elle apporte en termes de qualité de vie et de qualité de l’air.

Pendant plus de trente minutes, une dizaine de participants ont tenu cette mise en scène, en exposant des banderoles pour expliquer cette action aux passants intrigués. La date n’est pas anodine puisque lundi 27 mars, un vote se tiendra au conseil métropolitain pour le projet de zone à trafic limité qui va s’étendre à la Presqu’île.

Outre la dénonciation des voix d’opposition à ce projet, cette action incite aussi à aller plus loin. "Nous ce qu’on aimerait, c’est une vraie extension de cette zone à trafic limité qui devrait s’étendre de la Croix Rousse jusqu’à la Confluence. Tout en gardant une place pour le passage des véhicules nécessaires bien sûr", déclare Charles de Lacombe.

De nombreuses personnes interloquées se sont arrêtées et ont discuté avec les différents activistes. Globalement, les passants sont favorables à la piétonnisation, c’est le cas de Gilbert, un Annécien qui était de passage à Lyon : "A Annecy on voit qu’avec les rues piétonnes il y a encore plus de monde, je pense que c’est une bonne chose de faire pareil ici. Il faut revoir sa façon de se déplacer."

C.R.