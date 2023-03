Charles de Lacombe (Alternatiba) : "On tient à notre indépendance vis-à-vis des écologistes de Lyon"

La semaine dernière, Alternatiba Rhône a réalisé une action rue Victor-Hugo pour démontrer l'absurdité d'être contre la piétonnisation du centre-ville de Lyon. Charles de Lacombe ne nie pas sa volonté de cibler le maire LR du 2e arrondissement à travers l'opération : "Pierre Oliver se fait le plus entendre sur la piétonnisation alors qu'il est dans l'arrondissement le plus piétonnisé de Lyon et que ça plaît plutôt aux habitants".

Le projet de Presqu'île à vivre "nous plaît assez car la Zone à trafic limité, la réduction de la place de la voiture en ville et l'amélioration de la qualité de l'air, ce sont des choses primordiales", note le porte-parole d'Alternatiba Rhône.

Mais selon lui, "le projet aurait pu être plus ambitieux et s'étendre jusqu'à la Confluence". Charles de Lacombe appelle même à l'appliquer au reste de l'agglomération : "Il faut le faire, et ça ne peut pas être réservé au centre-ville touristique de Lyon".

En ce début de semaine, on a appris que la subvention de la Métropole de Lyon au festival Alternatiba finalement annulé ne sera pas intégralement remboursée. Charles de Lacombe précise qu'Alternatiba Rhône n'était pas lié à l'évènement. Pour lui, l'indépendance vis-à-vis des écologistes est importante : "On y tient. On peut nous reprocher une proximité idéologique, qui ne se vérifie pas toujours. Mais on tient à être réglo côté financier pour ne pas se retrouver lié à la Métropole et la Ville pour continuer à agir".

Présent le week-end dernier à Sainte-Soline, le militant a vu "des règles de maintien de l'ordre qui n'ont pas été respectées, de la violence utilisée y compris contre des gens désarmés. Je l'ai assez mal vécu".

00:00 Action pour encourager la piétonnisation

01:40 Presqu'île à vivre

02:38 Manque d'études ?

05:21 Etendre au reste de l'agglomération

05:35 Subvention du festival Alternatiba

07:13 Indépendance vis-à-vis d'EELV

07:53 Participation à la manifestation de Sainte-Soline