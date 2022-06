Lyon : le premier Festival Alternatiba pour le climat ne verra pas le jour

La première édition du Festival Alternatiba n’aura pas lieu cet été. L’évènement devait se dérouler les 8, 9 et 10 juillet au Grand Parc de Miribel-Jonage. Les organisateurs ont annoncé ce vendredi matin son annulation. "A un mois de l’évènement, le faible avancement des ventes de billets, qui nous touche de la même façon que de nombreux festivals, nous oblige à faire ce choix difficile", indiquent-ils.

Alternatiba, mouvement d’activistes proposant des solutions pour résoudre la question climatique, avait prévu une "programmation pluridisciplinaire et intergénérationnelle" avec une vingtaine de concerts mais également de nombreuses conférences sur le sujet. Les rappeurs Médine et Soso Maness étaient les têtes d'affiche.

"L’annulation était la décision la plus sage à prendre", précisent les organisateurs du festival qui annoncent également une procédure de remboursement à venir pour celles et ceux ayant déjà acheté leurs billets pour l’évènement. "Malgré la déception, nous continuerons notre combat pour la justice climatique et sociale et ce, dès cet été, avec les nombreux Camps climat organisés un peu partout sur le territoire", concluent-ils.