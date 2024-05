Plus court, écolo, têtes d’affiche… On vous dit tout sur la 25ème édition du Woodstower

La 25ème édition du Woodstower sera bel et bien de retour du 29 août au 1er septembre dans le Grand Parc de Miribel Jonage, sur un format plus court que l’an dernier. On vous dit tout.

Après une dernière édition qui s’est terminée dans le rouge et une perte de 300 000 euros, l’avenir du Woodstower était incertain. C’est grâce au travail des équipes, et au financement de la Métropole de Lyon à hauteur de 100 000 euros que le festival a pu revenir pour une 25ème édition, sur une nouvelle formule.

À commencer par son format, plus court cette année, sur 4 jours au lieu de 5, du jeudi 29 août au dimanche 1er septembre.

L’ambiance reste la même : les visiteurs pourront s’ambiancer sur des sonorités rap et électro, poussant parfois jusqu’à la techno. Des artistes pop et musiques du monde seront aussi au rendez-vous.

Une 25ème édition portée par Booba, le rappeur est programmé le jeudi soir sur la Main Stage. "C’est un artiste rare, légendaire qui a écrit 25 ans d’histoire de rap. C’était une très belle occasion pour les 25 ans du Woodstwer de se retrouver avec cette légende" souligne Maxime Noly, le directeur du festival.

"On vient écrire l’histoire du festival, après avoir accueilli NTM, Nekfeu, les grands artistes du rap français à Woodstower… On est très fier de continuer à être ce festival qui est le rendez-vous des grandes têtes d’affiche".

On retrouvera également ce soir-là Isha et Limsa, ainsi que Yanka et Houdi sous le Chapiteau.

Le vendredi, place à la chanteuse Lyonnaise Jey Khemeya, suivi de Flavia Coelho, Hamza et Irène Drésel toujours sur cette même grande scène. Sous le Chap, vont se succéder Ireke, MPL, Manudigital et Poto Rico. Côté Woodsfloor, on pourra danser sur les sons d’Okis, de Lesram, de Sally C, de Jaëss and the Robots et de Mandragora (jusqu’à 4h du matin).

Le samedi, la Main Stage sera occupée par Majora dès 19h, suivi de Ziak, Meute et Nina Kraviz.

Le Chapiteau accueillera Nassím, Jasual Cazz, Kabeaushé, Twende Pamoja. Sur la scène Woodsfloor, on retrouvera ce soir-là Yvnnis, S.Pri Noir, Fka m4a, Taahliah et Dax J.

Bonne nouvelle : le dimanche sera gratuit, avec notamment João Selva l’après-midi.

Humour et Karaoké

C’est aussi le retour cette année du Woods Comedy Tour, avec des humoristes du coin : Bamba, Flaimar, Rima le Beurgeoise et Farouk, programmés le samedi 31 aout.

Côté animations, les visiteurs pourront compter sur les auto-tamponneuses, un espace karaoké, une boum et un stand retrogaming. Des ateliers seront aussi proposés durant le festival.

Le Woodstower pense aussi à la planète, avec cette nouveauté cette année : 6000 assiettes consignées viendront remplacer les assiettes compostables.

Vous venez de loin ? Un camping sera proposé aux festivaliers à proximité du site.

+ Infos.