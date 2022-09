Lyon : Bookinou, start-up française la plus innovante de l’année pour Amazon

Amazon Launchpad qui soutient plus de 2200 start-ups en Europe a annoncé les résultats de son concours. Parmi les critères retenus, le design, l’esthétique, l’originalité et les aspects sociaux écologiques et économiques. De plus, les start-ups doivent être propriétaires de leur marque, immatriculées dans l’Union Européenne, compter moins de 250 salariés et générer un chiffre d’affaires de moins de 50 millions d’euros.



Le concept de Bookinou permet aux parents d’enregistrer leur voix pour une comptine. Les enfants peuvent ainsi écouter un récit audio avec des voix qui leur sont familières. Cela permet ainsi aux enfants d’être accompagnés dans l’apprentissage de la lecture tout en étant bercés directement par les parents. L’objet coûte 70 euros et est disponible dans de nombreuses enseignes dont Amazon.



Malgré le prix de la meilleure start-up française, le prix européen a été décerné à une entreprise britannique, Petit Pli. Elle propose des vêtements qui s’étirent et qui peuvent ainsi grandir en même temps que l’enfant. L’entreprise a remporté le grand prix de 100 000 euros.