Camille Augey : "Tous les efforts de la Ville de Lyon se concentrent sur les restaurateurs"

Dans les rues de Lyon, on voit déjà des enseignes fermées définitivement. En Presqu’île, le phénomène pourrait s’accélérer. "C’est quelque chose que l’on commence à voir mais dont on ne prend pas totalement la mesure parce que les aides de l’Etat permettent encore d’accompagner les commerçants. On le verra surtout au 2e semestre quand les aides s’arrêteront. Mais c’est un vrai sujet de préoccupation et nous sommes en permanence aux cotés des commerçants pour les soutenir, les accompagner, les aider", réagit Camille Augey. La Ville de Lyon a accordé 8 millions d’euros d’exonération aux commerçants depuis le début du mandat.

"On veut tout faire pour maintenir les restaurants ouverts. Aujourd’hui, tous les efforts de la Ville de Lyon se concentrent sur les restaurateurs", note également l’adjointe de Grégory Doucet, qui leur propose de s’installer sur les marchés : il existe 69 emplacements sur 33 marchés. Car "la vente à emporter, ça marche pour certains mais pour d’autres ça ne représente que 10 à 15% du chiffre d’affaires".

Camille Augey est également revenue sur le combat de la mairie écologiste contre l’implantation d’Amazon à Colombier-Saugnieu : "Amazon c’est une vision déshumanisée du commerce et c’est destructeur d’emplois".



