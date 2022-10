Lyon est la 3e meilleure ville française pour les start-ups 

La ville de Lyon se retrouve 3e et gagne ainsi une place par rapport à l’année dernière. Le podium est complété par Toulouse en 2e place et Paris en haut du classement. En France, la région Auvergne-Rhône-Alpes se trouve en tête ex-aequo avec la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est et la PACA.

Dans le monde, Lyon est la 156e meilleure ville juste derrière Toulouse à la 155e place et Paris, loin devant, qui ferme le top 10. Ainsi, la France parvient à être le 9e meilleur pays avec plus de 20 000 start-ups. Sans surprise, les Etats-Unis occupent la première place avec 195 000 start-ups sur le territoire.

Pour effectuer ce classement, Hellosafe a comparé de nombreux critères dont le nombre de start-ups, le nombre d’incubateurs, les investissements du secteur privé, le nombre d’employés ou encore le niveau des universités.