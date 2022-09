La start-up lyonnaise Eovolt lève 16 millions d'euros 

L’objectif de cette vente de capital est de tripler sa production d’ici 2025.

Les deux fondateurs, Luca Chevalier et Baptiste Fullen, restent "très largement majoritaire" au sein de la société a expliqué ce dernier à l’AFP.

Ce sont plus de 5000 vélos qui sont vendus en France en 2022 par la start-up basée à Genas, dans le Rhône. Les deux créateurs se fixent pour objectifs d’atteindre 18 millions d’euros de chiffre d’affaires et espèrent recruter pour augmenter les effectifs, passant d’une trentaine d’employés à entre 45 et 50, d’ici à la fin de 2022.