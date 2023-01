Lyon : les résultats de la cellule spécialisée pour détecter les faux mineurs non accompagnés

Lors de ce point presse, aux côtés du préfet du département Pascal Mailhos, il a notamment été question de la Cellule d’Évaluation de la Minorité implantée à Lyon dans les locaux de la police aux frontières (PAF) depuis environ un an. Ce service a comme mission de s’assurer que les délinquants qui prétendent être mineurs sont bel et bien âgés de moins de 18 ans. Régulièrement, des interpellés assurent en effet être mineurs pour éviter de plus lourdes condamnations.

"Quand il y a un doute, je co-saisis la police aux frontières et la DDSP du Rhône", explique Nicolas Jacquet, le Procureur de la République à Lyon. Les agents de la PAF vont ainsi examiner le parcours des mis en cause dans des affaires graves, violences notamment, et tenter de déterminer leurs âges sur le temps de la garde à vue. C’est dans ce cadre qu’un passage à l’hôpital peut être décidé pour réaliser des examens : radios des dents et d’un poignet ainsi qu’un scanner des clavicules.

Au total, sur les 144 procédures lancées en 2022, seuls 7 mineurs ont été trouvés parmi les gardés à vue dont les parcours ont été analysés. Pour 116 des cas, il s’agissait donc de majeurs, soit environ 80% des dossiers litigieux. Enfin, 21 cas n’ont pas eu de réponse précise, et ont donc été traités comme mineurs par défaut. Ces 116 dossiers ont ensuite débouché sur 86 obligations de quitter le territoire, 73 interdictions de retour, 70 assignations à résidence ou encore 3 placements en centre de rétention administratif, selon le Parquet de Lyon qui évoque "un dispositif fort".

En parallèle, la Sûreté Départementale (SD) réalise aussi des investigations pour mener des évaluations de minorité, ou en d’autres termes "des fiabilisations des identités", d’après la préfecture. Sur 690 demandes formulées par la SD entre mai 2021 et décembre 2022, 344 ont permis de déterminer qu’il s’agissait de personnes majeures, contrairement à leurs déclarations. Les enquêtes passent notamment par l’envoi des empreintes, via Interpol, aux pays d’origine potentiels des suspects. Un temps d’investigation plus long que celui restreint d’une garde à vue.

Après l’annonce de ces résultats, la préfecture du Rhône note donc une amélioration de la sécurité dans le quartier de la Guillotière, particulièrement touché par le phénomène des mineurs non-accompagnés (MNA). D’après les autorités, le nombre de délits commis par des MNA a baissé de 30% en 2022 par rapport à 2021, dans le Rhône, passant de 2385 à 1649. Leur participation dans les actes de délinquance a également chuté de 2,8% en une année.

Sur le terrain, effectivement, le marché de la misère de la place Gabriel-Péri semble avoir été définitivement déboulonné grâce notamment aux CRS en faction presque tous les jours dans le périmètre de la "place du Pont" et à "l’action spécifique", selon Pascal Mailhos, réalisée dans les rues de la Guillotière.

J.D.