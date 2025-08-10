Social

Un mineur isolé remis à la rue à Lyon : "Une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables"

Ce vendredi soir, un mineur isolé a été remis à la rue "sans avertissement" par le CCAS de Lyon.

Hébergé jusqu'alors au foyer L'Etincelle situé boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement, cet adolescent de 16 ans est toujours dans l'attente de sa procédure de reconnaissance de minorité.

Face à cette "décision arbitraire", des travailleur sociaux du Pôle de lutte contre le sans-abrisme (PLUS) du CCAS s'émeuvent dans un communiqué, dénonçant une remise à la rue "qui va à l'encontre du sens même de notre métier qui est de protéger des adolescents particulièrement vulnérables".

A leurs yeux, il y a plusieurs coupables à dénoncer. Selon ces travailleurs sociaux en colère, il y a aujourd'hui "un contexte de pressions de la direction à remettre à la rue des jeunes. Cela résulte d'une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables". Ils n'oublient pas "la politique nationale de répression des personnes sans-papiers ou demandeuses d'asile".

S'ils promettent des actions à venir, ces membres du PLUS annoncent également qu'ils "lutteront jusqu'au bout sans reculer face à cette violence" et appellent à "une mobilisation large et unitaire pour la préservation de la dignité des jeunes".

Pour rappel, le foyer L'Etincelle avait été ouvert et financé par la Ville de Lyon pour loger dès fin janvier les mineurs non-accompagnés qui vivaient depuis des mois sous des tentes dans le square Béguin.

avatar
Socrate69 le 10/08/2025 à 08:45

et beaucoup de "faux mineurs" ...
Sortir de la CEDH fermer tous les centres d'accueil et les faire repartir chez eux.
On sait que ce sont les petites mains des trafics. On laisse pourrir la situation sans réellement agir.
S'il faut en 2027, il faudra une série de référendum sur le droit constitutionnel voir passer à une VI pour faire sauter tous les verrous de l'Etat de Droit qui a été perverti au fil des années.

avatar
flash info le 10/08/2025 à 08:41

Les parents viennent de déclarer sur Africa TV, que leur fils est très doué en poésie 🤣🤣🤣

avatar
idée + le 10/08/2025 à 08:35

une idée baroque pour tous ces immigrés demandeurs d asile ou autre.
cours de catéchisme obligatoire pour comprendre notre culture et cours de français. avec examen des connaissances en fin de période. si pas bon... pas de papiers

avatar
Toulet le 10/08/2025 à 08:15

une question importante : sait -il faire du vélo ?

avatar
MINISTÈRE DU SELFIE le 10/08/2025 à 07:47

Communiqué : Madame Marie-Charlotte Garin tient à ré-affirmer qu’elle est grave saoulée.

Bonnes vacances à tou.te.s, bisous ! 💚

avatar
heu… le 10/08/2025 à 07:36

Et si la France faisait tout pour les renvoyer dans leur pays d’origine !?
16 ans = mineur !?

avatar
Bon le 10/08/2025 à 07:34

Encore un mineur pas si isolé de 25 ans , il faut l’accueillir chez Greg où Lugenstrass ils ont de la place

avatar
Banca rota le 10/08/2025 à 07:23

Demandez donc à François Bayrou, lui il va vous en trouver des "solutions viables" vu l'état des finances du pays avec ses millions de fonctionnaires et d'immigrés originaires de tous azimuts.

avatar
Ex Précisions le 10/08/2025 à 07:20

Un mineur isolé de "26" ans plutôt ?
Je suppose que c'est un sans papier.
Retour au pays, il ne sera plus isolé parmi les siens...

avatar
Flo le 10/08/2025 à 07:19

Ce serait bien de le renvoyer ds son pays d origine !

avatar
Wallah',. le 10/08/2025 à 07:16

Alors Greg, on met des mineurs de 30 ans, futur médecins ou ingénieurs à la rue ?
J'espère que les électeurs escrolos sanctionneront le khmaire doucet.

avatar
Gauche made in Boboland le 10/08/2025 à 07:04

« Cela résulte d'une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables »

Oui mais on a des pistes cyclables, des passages piétons arc-en-ciel, des pistes cyclables, le Mâchecroûte, des pistes cyclables, une œuvre d’art éphémère au coût mirobolant place Bellecour, des pistes cyclables, 36 chargés de mission au service des adjoints, des pistes cyclables, des affichages qui professent l’inclusion, et aussi des pistes cyclables !

avatar
Wat le 10/08/2025 à 07:01

"financé par la Ville de Lyon"

Il faut comprendre : Par les administrés qui paient les impôts.

avatar
Décisions nationales et européennes... le 10/08/2025 à 06:50

Il y a aussi les décisions à l'échelle nationale voire européenne...

avatar
extrème facsisme de gauche ! le 10/08/2025 à 06:38

"absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables" Eu égard aux nombre de migrants llégaux et de mineurs devenus majeurs, le solutions viables n'existent pas !

avatar
Sandrine roux sot le 10/08/2025 à 06:28

Un mineur de 16 ans... Et déjà grand père ! Un billet d'avion pour le raccompagner chez ses parents est la solution la plus humaine

