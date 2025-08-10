Un mineur isolé remis à la rue à Lyon : "Une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables"

Hébergé jusqu'alors au foyer L'Etincelle situé boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement, cet adolescent de 16 ans est toujours dans l'attente de sa procédure de reconnaissance de minorité.

Face à cette "décision arbitraire", des travailleur sociaux du Pôle de lutte contre le sans-abrisme (PLUS) du CCAS s'émeuvent dans un communiqué, dénonçant une remise à la rue "qui va à l'encontre du sens même de notre métier qui est de protéger des adolescents particulièrement vulnérables".

A leurs yeux, il y a plusieurs coupables à dénoncer. Selon ces travailleurs sociaux en colère, il y a aujourd'hui "un contexte de pressions de la direction à remettre à la rue des jeunes. Cela résulte d'une absence de volonté politique municipale de trouver des solutions viables". Ils n'oublient pas "la politique nationale de répression des personnes sans-papiers ou demandeuses d'asile".

S'ils promettent des actions à venir, ces membres du PLUS annoncent également qu'ils "lutteront jusqu'au bout sans reculer face à cette violence" et appellent à "une mobilisation large et unitaire pour la préservation de la dignité des jeunes".

Pour rappel, le foyer L'Etincelle avait été ouvert et financé par la Ville de Lyon pour loger dès fin janvier les mineurs non-accompagnés qui vivaient depuis des mois sous des tentes dans le square Béguin.