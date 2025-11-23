Social

Lyon : les mineurs isolés des Chartreux se réfugient à l’église Saint-Polycarpe

Lyon : les mineurs isolés des Chartreux se réfugient à l’église Saint-Polycarpe
DR : Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse

Face au froid hivernal et à l’absence de solution institutionnelle, les mineurs en recours du jardin des Chartreux ont trouvé refuge dans une église.

Le Collectif soutiens/migrants Croix-Rousse avait déjà alerté à plusieurs reprises sur la situation des jeunes installés depuis des mois dans le campement du jardin des Chartreux, au cœur du 1er arrondissement de Lyon. Ce dimanche 23 novembre, le groupe associatif signale une nouvelle étape dans leur détresse : les mineurs "ont trouvé refuge à l’église Saint Polycarpe."

Le collectif rappelle que "depuis des mois, nous alertons sur la détresse de nos situations, sous les tentes au campement des Chartreux : nous faisons face chaque jour aux violences et aux dangers de la survie à la rue." Déjà à l’automne, les bénévoles avaient dénoncé la suppression annoncée des douches, évoquant une "intolérable violence" pour ces jeunes en recours, souvent en attente d’une audience devant la justice des enfants pour faire reconnaître leur minorité.

"Les institutions nous ignorent"

Le froid hivernal a précipité la situation. "Depuis des semaines, nous alertons sur l'hiver et le froid qui arrivent. Aujourd'hui, le froid est là, mais les institutions nous ignorent ou nous répondent qu'elles n'ont pas de solution de mise à l'abri", écrivent les membres du collectif. Selon leurs précédents chiffres, entre 250 et 300 jeunes survivaient depuis janvier 2025 dans ce campement improvisé.

Cette fois, les jeunes ont quitté leurs tentes : "Aujourd'hui, épuisés, frigorifiés, nous venons chercher refuge à Saint Polycarpe et demander de l'aide auprès de l’Église." Le Collectif soutiens/migrants exhorte une nouvelle fois les institutions locales à agir : "Il y a des solutions ! Agissez pour que personne ne reste à la rue. Réquisitionnez, mettez à disposition les milliers de logements vacants !"

Le collectif appelle désormais au soutien des habitants. "RDV dès à présent à l’église Saint Polycarpe, 25 rue René Leynaud, pour soutenir les jeunes et demander leur mise à l’abri d’urgence", concluent les bénévoles.

Tags :

mineurs isolés

jardin des chartreux

42 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ça vole pas très haut… le 23/11/2025 à 20:31
Et le rôle coupable des associations a écrit le 23/11/2025 à 16h57

Ces même associations ultra politisées conseillent aux jeunes migrants de se séparer de leurs papiers d'identité, pour mieux se faire passer pour des mineurs isolés.

Quand, quelques années plus tard, ils ont l'air un peu trop vieux, ils retrouvent comme par magie leurs passeport et demandent l'asile en France.

On en est vraiment la ?
Mais d’où tirez vous ces mensonges ?
Comme la plupart des droitards bien bien de droite vous aimez calomnier, taper sur la tronche en diffamant ceux qui tentent de trouver des solutions.
Notre pays va mal et non pas à cause de ces jeunes mais bien de vous et vos commentaires nauséabonds à contre vérité.
Honteux

Signaler Répondre
avatar
Tenessy le 23/11/2025 à 20:06
Memphis a écrit le 23/11/2025 à 17h22

ET POURQUOI PAS. LES MOSQUÉES....PUTAIN !

Alors là tu mets le doigt où ça fait mal.

Signaler Répondre
avatar
RN6 le 23/11/2025 à 19:48
Castor a écrit le 23/11/2025 à 19h01

LFI 69 va certainement en accueillir cet hiver chez lui, il merite nos félicitations!

Si toute la gauche qui donne des leçon de morale du matin au soir, en accueillait chez elle, nous pourions libérer les places d’hebergement pour nos compatriotes qui ont eu des accidents de vie ...

Signaler Répondre
avatar
mdr le 23/11/2025 à 19:48
Castor a écrit le 23/11/2025 à 19h01

LFI 69 va certainement en accueillir cet hiver chez lui, il merite nos félicitations!

entièrement d’accord ! Je le félicite également, j’espère qu’il nous enverra des photos.

Signaler Répondre
avatar
Pourquoi ? le 23/11/2025 à 19:24

Pourquoi ces migrants, qui viennent majoritairement de pays de culture et de religion arabo-musulmane, squattent-ils systématiquement des églises ??

Les mosquées sont fermées ?

Ils ne sont pas les bienvenus ?

S'agit-il là d'actions réfléchies, visant le culte chrétien ?

Signaler Répondre
avatar
Ah oui ? le 23/11/2025 à 19:09
Castor a écrit le 23/11/2025 à 19h01

LFI 69 va certainement en accueillir cet hiver chez lui, il merite nos félicitations!

Et il va les nourrir comment avec son RSA ?🤔

Signaler Répondre
avatar
Castor le 23/11/2025 à 19:01

LFI 69 va certainement en accueillir cet hiver chez lui, il merite nos félicitations!

Signaler Répondre
avatar
jamais contents le 23/11/2025 à 18:49

en août ils se plaignent de la chaleur et en hiver ils se plaignent du froid … qu’ils rentrent chez eux

Signaler Répondre
avatar
Ben … le 23/11/2025 à 18:46
Watt a écrit le 23/11/2025 à 17h44

Comment ça se passe ce type de situation de s les autres pays?

Dans certains pays (qui passent leur temps à nous donner des leçons…), il n’ont pas froids puisqu’on les « balancent » dans le désert de manière indigne et même inhumaine sans aucune réaction de l’ONU ni des droits de l’homme et autres organisations qui nous donnent aussi des leçons de conduite à tenir … Bizarre …

Signaler Répondre
avatar
Le risque n’est pas le même le 23/11/2025 à 18:37
fatboy a écrit le 23/11/2025 à 17h31

Les ''bénévoles'' d'extrême gauche qui instrumentalisent les migrants contre la société et surtout l'église catholique en tentant de la prendre en faute à son discours d'accueil de l'autre.
Toutefois ces associations ne vont jamais gêner les imams dans leurs mosquées, étonnant non?

Entre occuper une mosquée et occuper une église ! Même si une journaliste de BFM dit que l’integrisme catholique est très dangereux et qu’il la téréfie...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 23/11/2025 à 18:31

C'est parce que je cite Najat Belkacem que mon article ne passe pas ?

Signaler Répondre
avatar
ririlulu le 23/11/2025 à 18:26
Aide financière au retour a écrit le 23/11/2025 à 18h12

Le sujet a déjà été évoqué par son équipe.

Une aide financière au retour? Et pourquoi pas la retraite?

Signaler Répondre
avatar
Retour chez eux le 23/11/2025 à 18:21

Les associations qui les font venir illegalement en France ne leur disent pas que l’hiver est froid. Que ces associations se debrouillent à les accueillir chez elles !

Signaler Répondre
avatar
Bianca le 23/11/2025 à 18:20

Ni mineur, ni isolés. Retour d'où ils viennent. J'en ai marre de la solidarité qu'on m'impose (,taxes et impôts) pour nourrir et loger ces gens a qui on n'a pas demandé de venir. Donc qu'ils se débrouillent !

Signaler Répondre
avatar
Ils nous les renvoient ! le 23/11/2025 à 18:19
Watt a écrit le 23/11/2025 à 17h44

Comment ça se passe ce type de situation de s les autres pays?

Les villes françaises de gauche en font les frais, elles dont les élus sont si accueillant et bienveillant (Doucet le premier)

Signaler Répondre
avatar
Chuttttt le 23/11/2025 à 18:18
c'est bizarre a écrit le 23/11/2025 à 18h07

La plupart sont musulmans! Pourquoi vont ils pas dans une mosquée?

Le vivre-ensemble nous empêche de poser ce type de questions fachistes.

Signaler Répondre
avatar
Aide financière au retour le 23/11/2025 à 18:12
Aulasausecours a écrit le 23/11/2025 à 17h32

Dans son programme aulas parle de fraternité ! Que pense t-il faire pour ces pauvres gens dans la rue ?

Le sujet a déjà été évoqué par son équipe.

Signaler Répondre
avatar
c'est bizarre le 23/11/2025 à 18:07

La plupart sont musulmans! Pourquoi vont ils pas dans une mosquée?

Signaler Répondre
avatar
stef69999 le 23/11/2025 à 18:00

Mineurs ou pas! ce sont des clandestins des hors la loi il ne faut pas l oublier donc en prison ou retour dans leur famille

Signaler Répondre
avatar
titeuf le 23/11/2025 à 17:52

Jeunes migrants téléguidés par des assos d'extrême gauches.
En effet pourquoi ne pas les avoir mis dans des mosquées? ce n'est pas la 1ère fois je vous rappelle qu'un Coquerel avait fait pareil à Paris.

Tout cela n'est que de la politique

ses migrants doivent être expulsés de France et renvoyer si on ne connait pas le pays d'origine les mettre dans un pays "tampon" comme le Rwanda ou l'Ouganda.
La France ne pourra pas rester le seul pays en Europe (il reste l'Espagne mais cela devient un narco-état) qui ne fait rien pour régler cette migration invasive.

Signaler Répondre
avatar
Privadois le 23/11/2025 à 17:48

Ce n'est qu un début....

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 23/11/2025 à 17:45
Jacques1 a écrit le 23/11/2025 à 16h24

Ils n'ont rien compris à la vie. Ce sont eux qui sont venus en France et bien souvent illégalement, c'était à eux de prévoir un logement, ce n'est pas à la Préfecture ou à nous de les loger. En principe, ça se passe comme ça.

Un logement, un emploi, un conjoint et de la dignité. C'est bien le minimum que la France doit offrir à ces personnes courageuses qui ont connu la faim, la guerre et la violence.

Signaler Répondre
avatar
Watt le 23/11/2025 à 17:44

Comment ça se passe ce type de situation de s les autres pays?

Signaler Répondre
avatar
Forcément , ils ne savent pas lire le 23/11/2025 à 17:42

Personne ne leur a dit que ce n'était pas l'église " saint -polygame " mais l'église " saint-polycarpe "

Signaler Répondre
avatar
Allo, la mairie ? le 23/11/2025 à 17:42

Depuis plusieurs mois, la mairie est totalement absente des dossiers à enjeux.

Depuis le lancement de campagne de Grégory Doucet, c'est le grand silence.

On pourrait savoir ce que nos élus escrologistes pensent vraiment de cette situation du jardin des Chartreux ?

Signaler Répondre
avatar
etrange le 23/11/2025 à 17:39

ils se réfugient dans une église alors qu’ils sont musulmans pour la plupart … ne sont pas plus mineurs que ça …. pour une fois les anticléricaux osent rentrer dans une église !!!

Signaler Répondre
avatar
Il fait chaud au soleil le 23/11/2025 à 17:38

S'ils ont froid, rien ne les empêche de retourner chez eux.

En plus, ce n'est que le début de l'hiver là...

Signaler Répondre
avatar
MMA le 23/11/2025 à 17:36

Le CCAS de Lyon a les moyens de les prendre en charge

Signaler Répondre
avatar
Aulasausecours le 23/11/2025 à 17:32
Et le rôle coupable des associations a écrit le 23/11/2025 à 16h57

Ces même associations ultra politisées conseillent aux jeunes migrants de se séparer de leurs papiers d'identité, pour mieux se faire passer pour des mineurs isolés.

Quand, quelques années plus tard, ils ont l'air un peu trop vieux, ils retrouvent comme par magie leurs passeport et demandent l'asile en France.

Dans son programme aulas parle de fraternité ! Que pense t-il faire pour ces pauvres gens dans la rue ?

Signaler Répondre
avatar
Corsica3333 le 23/11/2025 à 17:31

Mineurs ..délinquants majeurs........en clair....
Coup annuel 1,5 milliards....avec vos imp0ts

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 23/11/2025 à 17:31

Les ''bénévoles'' d'extrême gauche qui instrumentalisent les migrants contre la société et surtout l'église catholique en tentant de la prendre en faute à son discours d'accueil de l'autre.
Toutefois ces associations ne vont jamais gêner les imams dans leurs mosquées, étonnant non?

Signaler Répondre
avatar
C est tout à fait ça le 23/11/2025 à 17:25
Et le rôle coupable des associations a écrit le 23/11/2025 à 16h57

Ces même associations ultra politisées conseillent aux jeunes migrants de se séparer de leurs papiers d'identité, pour mieux se faire passer pour des mineurs isolés.

Quand, quelques années plus tard, ils ont l'air un peu trop vieux, ils retrouvent comme par magie leurs passeport et demandent l'asile en France.

J ajoute que ces assos ultra politisées trouvent toujours comme solution l envahissement des lieux de cultes uniquement catholiques et rien que catholiques, jamais les autres religions ne sont sollicitées.

Signaler Répondre
avatar
Memphis le 23/11/2025 à 17:22

ET POURQUOI PAS. LES MOSQUÉES....PUTAIN !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/11/2025 à 17:18

Qu'on les renvoie dans leur pays, ils ne seront plus isolés et retrouveront leur famille, plutôt que d'être clandestins dans un pays qui ne les veut pas (à part les gauchistes)...

Signaler Répondre
avatar
Elysée Vinatier le 23/11/2025 à 17:15

L'Eglise catholique n'est pas une ONG et son rôle n'est pas d'assurer le service après-vente des passeurs, que ces soi-disant mineurs ont payé une fortune pour arriver jusqu'ici.

Les catholiques demandent le respect de leurs lieux de culte. Les églises sont des lieux de recueillement et de prières.

Signaler Répondre
avatar
artiste69 le 23/11/2025 à 17:14

Regardons le bon côté...Ces jeunes migrants ont accepté le batheme avant de pénétrer les lieux. Le seul hic est que les associations ont omis de communiquer sur ce sujet embarrassant....!

Signaler Répondre
avatar
Et le rôle coupable des associations le 23/11/2025 à 16:57

Ces même associations ultra politisées conseillent aux jeunes migrants de se séparer de leurs papiers d'identité, pour mieux se faire passer pour des mineurs isolés.

Quand, quelques années plus tard, ils ont l'air un peu trop vieux, ils retrouvent comme par magie leurs passeport et demandent l'asile en France.

Signaler Répondre
avatar
Mineurs isolés ? le 23/11/2025 à 16:54

Certains ont pourtant la trentaine bien tassée...

Hop, dans l'avion direction leur pays d'origine. Ils ne sont pas les bienvenus en France.

Signaler Répondre
avatar
Guillaume30 le 23/11/2025 à 16:53

Et les mosquées non?

Signaler Répondre
avatar
mais bien évidemment ! le 23/11/2025 à 16:46

Des mineurs ? Les organisations qui les défendent,doivent avoir des oeillères pour ne pas voir le vrai âge de ces migrants !

Signaler Répondre
avatar
johnny le 23/11/2025 à 16:29

Mineurs isolés ouai j'ai fait des opérations avec une association les mineurs été plus grd que moi

Signaler Répondre
avatar
Jacques1 le 23/11/2025 à 16:24

Ils n'ont rien compris à la vie. Ce sont eux qui sont venus en France et bien souvent illégalement, c'était à eux de prévoir un logement, ce n'est pas à la Préfecture ou à nous de les loger. En principe, ça se passe comme ça.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.