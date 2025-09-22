Mineurs isolés à Lyon : la fin annoncée des douches au campement des Chartreux fait polémique

Ces derniers dénoncent la décision de la mairie de Lyon "de retirer ces douches le 30 septembre, alors qu'aucune perspective de relogement n'est en vue pour les jeunes du campement."

Selon le collectif, "250 à 300 mineurs en recours survivent dans des conditions indignes" depuis janvier 2025. Une quinzaine de douches avaient été installées cet été par la Ville. Leur suppression constituerait, selon le communiqué, "une intolérable violence pour les mineurs en recours, venant s'ajouter aux multiples maltraitances qu'ils subissent depuis leur arrivée en France."

Le collectif rappelle que "tous les jeunes du campement des Chartreux attendent une audience devant la justice des enfants pour faire reconnaître leur droit à une prise en charge au titre de la protection de l'enfance." Une centaine d’entre eux sont aujourd’hui scolarisés. La justice doit statuer, car beaucoup de migrants revendiquent à tort le statut de mineur.

Le collectif souligne également que, d’après la Convention internationale des droits de l’enfant, "tous ces jeunes devraient être pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole", et appelle la mairie de Lyon à respecter son engagement au sein de l’Association nationale des villes et territoires accueillants (ANVITA).