Lyon : la mise à l'abri immédiate des migrants du square Béguin réclamée à la préfecture

Car la Ville de Lyon a obtenu d'un bailleur social la mise à disposition d'un bâtiment du boulevard Yves Farge dans le 7e arrondissement jusqu'en octobre 2025.

Mais avant de pouvoir accueillir les 160 jeunes, mineurs isolés présumés, le site doit faire l'objet de travaux. Et en attendant, c'est dans le froid et sous leurs tentes qu'ils ont passé Noël et le Nouvel An.

Une situation intolérable pour le collectif Soutiens/Migrants Croix-Rousse. Dans un courriel adressé à la préfecture du Rhône et à la Métropole de Lyon, ses membres réclament la mise à l'abri immédiate des migrants, jusqu'à ce qu'ils puissent intégrer le bâtiment de Gerland.

"Les jeunes du campement Béguin sont aujourd'hui transis de froid et épuisés, ils arrivent au bout de leur résistance physique et psychique face aux dangers auxquels ils font face depuis plusieurs mois, 9 longs mois pour les plus anciennement arrivés d'entre eux. C'est une évidence, les prochaines semaines seront d'autant plus éprouvantes pour eux qu'elles seront froides et pluvieuses", écrit le collectif aux services de l'Etat et aux vice-présidents concernés de Bruno Bernard.