Suite au meurtre d'un homme dans un bar associatif croix-roussien, l'accusé condamné à 17 ans de réclusion

Durant la funeste nuit du 7 août 2021, souvenez-vous, un homme de 35 ans avait été tué dans un bar associatif des pentes de la croix-rousse, plus précisément dans la rue Alsace-lorraine.

Cet homme, c'est Abdennour Benhouna : un soir de sortie avec sa petite amie, celle-ci s'est faite importuner sur la piste de danse du bar par Sadeq Khamisse Abdallah. Après avoir pris sa défense, il a été tué quelques heures plus tard par Sadeq, d'un coup de couteau au thorax. Vingt ans étaient requis contre l'accusé, alors que celui-ci niait les faits : il prétendait avoir entendu Abdennour déclarer "je m'étouffe", avant de s'écrouler.

Les preuves contre lui, indéniables, allaient des vêtements et chaussures imbibés du sang de la victime à la tentative de fuite, en passant par le t-shirt caché et la violence du coup. Finalement, le plus accablant : la découverte de l'arme du crime, un couteau à cran d'arrêt dont la lame correspondait à la blessure, retrouvé sur lui.

Si, selon le Progrès, la défense de l'accusé a réclamé une requalification des faits en coups mortels (allant à l'encontre de l'homicide involontaire puisqu'il n'y aurait pas eu de volonté de donner la mort), le réfugié venu du Soudan a finalement été condamné à 17 ans de réclusion, la lame du couteau ayant touché le coeur d'Abdennour.