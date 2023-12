Lyon : début du procès après la mort d’une patiente dans un hôpital du 8e arrondissement 

Ce lundi débute un procès attendu devant la cour criminelle départementale du Rhône, à Lyon. Un homme, Kévin D., sera jugé durant deux jours pour "violence sur personne vulnérable ayant entraîné la mort sans intention de la donner", pour des faits qui remontent au 1er décembre 2021.

Ce jour-là, une femme âgée de 47 ans avait été découverte inanimée dans le parc de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu du 8e arrondissement de Lyon. L'hypothèse d'un accident de santé avait été rapidement écartée, les médecins avaient assuré avoir remarqué des traces de strangulation autour de son cou.

L’enquête de la police avait rapidement évolué. La patiente, hospitalisée en psychiatrie, aurait été suivie durant une dizaine de minutes par Kévin D., un autre patient âgé de 18 ans. Ce dernier avait donc été interpellé, les enquêteurs avaient retrouvé des vêtements identifiés au moment des faits dans sa chambre et cachés dans un buisson.

L’individu avait aussi été mis en cause sur les images de vidéosurveillance du site. Notamment en courant en direction de la sortie avant de revenir en portant de nouveau habits. Une autre femme, sœur d’un patient, avait aussi vu un individu s’affairer sur le corps inanimé de Lara. Malgré les soins, cette dernière avait finalement succombé à ses blessures neuf jours plus tard d’une asphyxie mécanique et d’un trouble du rythme cardiaque, d’après Le Progrès.

Reste à déterminer si c’est bien l’agression, ou l’altercation, qui avait provoqué la mort de la quadragénaire qui fêtait son anniversaire le jour de ce drame.