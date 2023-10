Ils avaient dégradé une station-service TotalEnergies à Lyon : des amendes avec sursis requises contre 8 militants

Huit activistes d’Extinction Rebellion étaient jugés ce mardi à Lyon pour avoir dégradé une station-service du centre-ville de Lyon dans le cadre d’une mobilisation ayant pour objectif de dénoncer EACOP, un projet de pipeline entre l’Ouganda et la Tanzanie. Un groupe d’une trentaine de personnes avait notamment déployé des banderoles et mis hors-service des pompes à essence avec de la peinture et des cadenas.

Une amende avec sursis de 300 euros a été requise ce mardi après-midi à l’encontre des 8 militants pro-climat. Le jugement sera rendu le 18 octobre.

Une manifestation de soutien a réuni avant le procès une cinquantaine de personnes sur la place Guichard.