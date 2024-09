Magali Berdah jugée au tribunal de Nice pour banqueroute et blanchiment

Elle doit comparaître ce lundi après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits remontant à plusieurs années. Déjà impliquée dans différentes affaires de cyberharcèlement, cette fois-ci, elle n’est plus la victime, mais bien sur le banc des prévenus aux côtés de trois anciens collègues.

La procédure concerne sa gestion de la société de courtage en assurance BA&CO, entre le 30 janvier 2014 et le 31 juillet 2015. Placée en garde à vue il y a un an, celle que l’on surnomme « la mère » des influenceurs est depuis sous contrôle judiciaire, avec interdiction de gérer une entreprise et obligation de pointage.

Après avoir été la cible de cyberharcèlement de la part de nombreux internautes, mais également du rappeur Booba dans son combat contre les « influvoleurs », Magali Berdah a dû faire face à de multiples attaques. Le rappeur l’a accusée de pratiques commerciales trompeuses, accusations auxquelles elle a répliqué en déposant plainte. L'enquête déclenchée contre elle a été classée sans suite, tandis que Booba a été mis en examen il y a un an pour harcèlement moral en ligne aggravé.

Pour rappel, Magali Berdah a fondé l'agence Shauna Events, spécialisée dans la mise en relation entre les marques et les influenceurs, principalement issus de la téléréalité. La Lyonnaise a déclaré à Nice Matin qu'elle se sentait sereine sur le plan judiciaire pour le procès de ce lundi, mais s'inquiétait pour sa sécurité : "Des gens m’interpellent sur les réseaux sociaux pour me dire qu'ils seront à Nice ce jour-là, qu’ils m’attendront au tribunal...".