Lyon : un chirurgien esthétique suspendu durant 6 mois

C’est une sanction qui fut prononcée par la chambre disciplinaire de l’Ordre national des médecins en septembre dernier et qui est entrée en vigueur ce 1er janvier. Le praticien ne pourra donc plus opérer jusqu’au 30 juin 2024.

René Niforos est l’unique actionnaire de la SARL Clinique Niforos, située sur le boulevard des Belges (6ème). Par ailleurs, il a aussi créé en 2004 la SARL 55 Medispa, associé à Xavier Chirico, ingénieur, chimiste et docteur en pharmacie. Tous deux ont développé cette société afin de mettre au point et de commercialiser des produits de cosmétique sous la marque Mediceutics.

Le siège commercial de cette SARL se trouvait à la même adresse que la clinique Niforos. Dans la décision de l’Ordre des médecins il est inscrit : “il est ainsi établi des liens directs entre les structures professionnelles et commerciales créées par le Dr. Niforos“.

En 2020, une plainte a été formée contre lui par le conseil départemental du Rhône de l’Ordre des médecins, pointant du doigt ses deux activités étroitement liées. Il demandait, “une sanction plus sévère contre le Dr. Niforos et la SELARL Centre chirurgical Niforos“. Depuis lors, le Dr. Niforos a transmis la gérance de la SARL 55 Medispa a M. Chirico, en restant l’associé majoritaire.

Une pratique de la médecine commerciale

Il est reproché au Dr. Niforos d’user de son statut de médecin afin de faire la promotion de ses produits cosmétiques. Dans le compte rendu de l’audience, il est possible de lire : “le Dr. Niforos participe à la promotion de cette marque en intervenant sur les réseaux sociaux, en distribuant des échantillons aux personnes assistant aux présentations qu’il organise en qualité de médecin“.

A travers des messages sur ses réseaux sociaux, sur le site internet de Mediceutics ou dans la presse, il explique qu’il s’agit de “la 1ère marque française issue d’une clinique de chirurgie esthétique […] développée par des médecins experts, pour les médecins, afin de préparer, prolonger et optimiser les soins effectués en clinique…“. Il était également possible de voir le nom du docteur inscrit sur le site internet en question.

L’Ordre des médecins a déclaré : “ Ils ont tiré profit de leurs prescriptions et de leurs conseils médicaux, ont mis en œuvre une démarche publicitaire de nature à induire en erreur le public et à porter atteinte à l’exigence de confiance des malades envers les médecins », donnant suite à cette suspension de 1 an avec 6 mois de surcis pour le chirurgien esthétique.