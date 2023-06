Lyon : un conducteur collectionneur de délits condamné à 18 mois de prison

Ce mardi, la police a arrêté une voiture en fuite suite à un refus d’obtempérer lors d’un contrôle routier. Après une course rythmée par une collision avec une voiture, une balade sur les trottoirs pour éviter une circulation trop dense et une tentative de fuite à pied, le conducteur et sa passagère ont finalement été arrêtés au niveau du cours Lafayette.

Les investigations policières ont permis de découvrir que leur véhicule avait été volé. Le conducteur était positif à l’alcool et ne disposait pas de permis de conduire. Il était déjà connu des services de police.

Après avoir reconnu sa conduite sans permis, l’homme a expliqué avoir acheté le véhicule il y a quelques jours sans savoir qu’il avait été volé. Le prévenu a finalement été condamné à 18 mois d’emprisonnement ce mercredi par le tribunal. La passagère a quant à elle été libérée, car aucune charge ne pouvait être retenue contre elle.

Les individus à bords de la voiture percutée pendant la fuite du conducteur ont par ailleurs porté plainte.