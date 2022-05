Près de Lyon : les policiers se trompent dans leurs noms, ils contestent leur condamnation

Alors que le couvre-feu était encore en rigueur au début de l’année 2021, trois jeunes hommes, ne l’ont pas respecté. D’après nos confrères du Progrès un des premier suspects, un homme de 21 ans a contesté son procès-verbal sur la forme à cause d’une erreur dans l’orthographe de son nom de famille. Il avait reconnu le non-respect du confinement lors des débats. Pour le Ministère public, il s’agirait bien d’une faute de frappe car une seule lettre de son nom est passé de la lettre n à la lettre u. Le Ministère considère qu’il n’y a aucun doute sur l’infraction et qui ne peut être en cause par cette erreur matérielle.

Le palais de justice de la commune rencontre une affaire similaire avec un jeune homme de 27 ans dont le prénom n’était pas le bon sur le procès-verbal. En revanche, pour le tribunal, tout correspondait à part le prénom. Ils ont donc considéré que cela était dû à une autre erreur matérielle lors de la verbalisation électronique.

Pour finir, c’est un troisième homme, âgé de 21 ans, qui a été contrôlé sans attestation alors qu’il indique s’être rendu à Lyon pour un entretien d’embauche. Le suspect explique qu’il n’avait pas vu l’heure passée après avoir rencontré l’un de ses amis. Malgré la tentative de fournir une attestation a posteriori, le Ministère Public ne l’a pas accepté.

Le tribunal a suivi les réquisitions du Ministère Public et les a tous reconnus coupables. Les trois hommes se sont vu s’acquitter d’une amende de 150 euros.